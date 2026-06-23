Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo durante este martes 23 de junio El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo despejado y temperaturas frescas típicas de la temporada. La máxima rondará los 16 grados durante la tarde, sin probabilidades a la vista de precipitaciones.

Para los tucumanos que transitan este martes 23 de junio, el pronóstico del tiempo anticipa una jornada de condiciones estables, marcada por la ausencia de nubosidad y temperaturas frescas propias de la época invernal en la provincia.

De acuerdo con el último reporte emitido por el Servicio Meteorológico, las condiciones para después del mediodía y el transcurso de la tarde se presentarán muy agradables. Se espera un cielo totalmente despejado, acompañado por vientos regulares provenientes del sector norte, los cuales alcanzarán velocidades estimadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora. En esta franja horaria, el termómetro marcará la máxima de la jornada, ubicándose en los 16 grados.

El tiempo hacia la noche

A medida que el sol se oculte, el enfriamiento nocturno se hará sentir en la capital tucumana. Hacia la noche, el clima experimentará un marcado descenso, llevando la temperatura a rondar los 9 grados.

En cuanto a la ventilación, los vientos rotarán hacia el sector sudoeste y disminuirán significativamente su intensidad, presentándose casi en calma con velocidades de entre 0 y 2 kilómetros por hora. Asimismo, el organismo meteorológico descartó la posibilidad de precipitaciones, indicando que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% para el cierre del día.