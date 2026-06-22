El Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán informó que este martes 23 de junio se realizará una nueva acreditación de la Tarjeta Alimentaria Independencia (TAI), con un monto de $50.000 destinado a sus beneficiarios.
La medida se enmarca en las políticas de asistencia alimentaria impulsadas por el Gobierno provincial, siguiendo los lineamientos del gobernador Osvaldo Jaldo y bajo la conducción del ministro Federico Masso.
Desde el organismo recordaron que el uso de la tarjeta tiene como objetivo garantizar el acceso a productos alimenticios y remarcaron que se encuentra prohibida la compra de bebidas alcohólicas.