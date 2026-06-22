Nueva acreditación de la Tarjeta Alimentaria Independencia El Ministerio de Desarrollo Social informó que los beneficiarios de la TAI tendrán disponible el monto acreditado a partir de este martes 23 de junio. Recordaron que no está permitida la compra de bebidas alcohólicas.

El Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán informó que este martes 23 de junio se realizará una nueva acreditación de la Tarjeta Alimentaria Independencia (TAI), con un monto de $50.000 destinado a sus beneficiarios.

La medida se enmarca en las políticas de asistencia alimentaria impulsadas por el Gobierno provincial, siguiendo los lineamientos del gobernador Osvaldo Jaldo y bajo la conducción del ministro Federico Masso.

Desde el organismo recordaron que el uso de la tarjeta tiene como objetivo garantizar el acceso a productos alimenticios y remarcaron que se encuentra prohibida la compra de bebidas alcohólicas.