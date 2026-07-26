Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo 26 de julio El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable y sin lluvias, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que alcanzarán los 21 grados durante la tarde.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Miguel de Tucumán indica que este domingo 26 de julio se presentará con condiciones estables y sin probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada, según los datos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura que rondará los 12 grados. Los vientos soplarán desde el sector noreste a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. A su vez, se registrará un alto porcentaje de humedad, alcanzando el 89 por ciento, aunque los indicadores señalan que la visibilidad se mantendrá en buenas condiciones.

Las condiciones para la tarde y la noche

Hacia después del mediodía, el parte meteorológico oficial prevé que el cielo continuará algo nublado. Se espera que la temperatura ascienda hasta alcanzar una máxima de 21 grados, marcando el momento más cálido del día. En esta franja horaria, los vientos del noreste incrementarán levemente su intensidad, con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Finalmente, para la noche se anticipa un descenso de la temperatura, que se ubicará en torno a los 15 grados. Los vientos se mantendrán soplando desde el noreste a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora, cerrando el domingo con nulas probabilidades de lluvia en la capital tucumana.