La capital tucumana está lista para vivir junto a atletas profesionales y familias la segunda edición del evento deportivo “SMT Corre”, que tendrá lugar el domingo 26 de julio y se desarrollará en los alrededores del Parque 9 de Julio, calles céntricas y en toda la extensión de avenida Mate de Luna.

La jornada organizada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán arrancará a las 9 h y el punto neurálgico será el Palacio de los Deportes, ubicado en avenida Coronel Suárez al 300. La carrera se desarrollará en tres categorías: las instancias competitivas de 21 km (media maratón) y de 10 km; y el circuito participativo de tres kilómetros.

Para garantizar el normal despliegue de los corredores de las distintas distancias, el Municipio dispuso interrupciones temporales de tránsito en las siguientes calles y avenidas de la ciudad:

Av. Coronel Suárez y Pista del Autódromo
Av. Coronel Suárez y Gobernador del Campo
Av. Gobernador del Campo y Guiraldes
Av. Gobernador del Campo y Rafael Obligado
Av. Gobernador del Campo y José Hernández
Av. Gobernador del Campo y Justo de la Vega
Av. Gobernador del Campo y Luis F. Nougués
Av. Gobernador del Campo y Av. Soldati
Av. Soldati y Próspero García
Av. Soldati y Estados Unidos
Av. Soldati y Honduras
Av. Soldati y Guatemala
Av. Soldati y Amadeo Jacques
Av. Soldati y Francia
Av. Avellaneda y Francia
Mendoza y Av. Avellaneda
Mendoza y Balcarce
Mendoza y Virgen de la Merced
Mendoza y 25 de Mayo
Mendoza y Maipú Córdoba y Salta
San Martín y Salta
Salta y 24 de Septiembre
San Martín y José Colombres
Crisostomo Álvarez y Bernabé Aráoz
San Martín y Catamarca
Jujuy y Lavalle
San Luis y Lavalle
Bernabé Aráoz y Lavalle
San Martín y Av. América
Av. Mate de Luna y Camino del Perú
Av. Mate de Luna y Av. Adolfo de la Vega
Crisostomo Álvarez y Amador Lucero
Av. Alem y San Lorenzo
Av. Mitre y San Martín
Av. Mate de Luna y Colón
Lavalle y Congreso
Av. Sáenz Peña y Charcas
Rotonda Av. Bernabé Aráoz y Av. Soldati

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La duración de los cortes dependerá del progreso de la competencia.

Agentes de tránsito y de distintas áreas operativas realizarán un operativo durante toda la jornada para ordenar la circulación y resguardar la integridad física de todos los participantes.

Detalle de los circuitos

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Media maratón de 21 km: Los atletas recorrerán avenidas Coronel Suárez, Gobernador del Campo y Soldati, calle San Martín, 24 de Septiembre y avenida Mate de Luna hasta el Camino del Perú, donde emprenderán el regreso por avenida Mate de Luna, San Luis, Lavalle, Congreso, 24 de Septiembre y calles internas del Parque 9 de Julio, hasta llegar a la meta en el Palacio de los Deportes.

Carrera 10 km: El circuito incluye avenida Coronel Suárez, Gobernador del Campo, Soldati, calle San Martín y Jujuy. El regreso será por calle Lavalle, Congreso, 24 de Septiembre y calles internas del Parque 9 de Julio, hasta llegar nuevamente al Palacio de los Deportes.

Carrera de 3 km: comenzará en el Palacio de los Deportes y recorrerá calles aledañas.

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Un cierre a pura fiesta

Tras finalizar la carrera del domingo y coronar a los ganadores en la ceremonia de premiación, la jornada continuará en el Palacio de los Deportes con, importantes sorteos entre todos los participantes y un show musical en vivo para finalizar una jornada única en el principal pulmón verde de nuestra ciudad.

Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán

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