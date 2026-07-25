Estos son los cortes de tránsito del domingo por la media maratón “SMT Corre” El 26 de julio habrá interrupciones temporales de tránsito en avenidas y calles de la capital, mientras se desarrolle el gran evento deportivo organizado por el Municipio. Listado completo de calles afectadas.

La capital tucumana está lista para vivir junto a atletas profesionales y familias la segunda edición del evento deportivo “SMT Corre”, que tendrá lugar el domingo 26 de julio y se desarrollará en los alrededores del Parque 9 de Julio, calles céntricas y en toda la extensión de avenida Mate de Luna.

La jornada organizada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán arrancará a las 9 h y el punto neurálgico será el Palacio de los Deportes, ubicado en avenida Coronel Suárez al 300. La carrera se desarrollará en tres categorías: las instancias competitivas de 21 km (media maratón) y de 10 km; y el circuito participativo de tres kilómetros.

Para garantizar el normal despliegue de los corredores de las distintas distancias, el Municipio dispuso interrupciones temporales de tránsito en las siguientes calles y avenidas de la ciudad:

Av. Coronel Suárez y Pista del Autódromo

Av. Coronel Suárez y Gobernador del Campo

Av. Gobernador del Campo y Guiraldes

Av. Gobernador del Campo y Rafael Obligado

Av. Gobernador del Campo y José Hernández

Av. Gobernador del Campo y Justo de la Vega

Av. Gobernador del Campo y Luis F. Nougués

Av. Gobernador del Campo y Av. Soldati

Av. Soldati y Próspero García

Av. Soldati y Estados Unidos

Av. Soldati y Honduras

Av. Soldati y Guatemala

Av. Soldati y Amadeo Jacques

Av. Soldati y Francia

Av. Avellaneda y Francia

Mendoza y Av. Avellaneda

Mendoza y Balcarce

Mendoza y Virgen de la Merced

Mendoza y 25 de Mayo

Mendoza y Maipú Córdoba y Salta

San Martín y Salta

Salta y 24 de Septiembre

San Martín y José Colombres

Crisostomo Álvarez y Bernabé Aráoz

San Martín y Catamarca

Jujuy y Lavalle

San Luis y Lavalle

Bernabé Aráoz y Lavalle

San Martín y Av. América

Av. Mate de Luna y Camino del Perú

Av. Mate de Luna y Av. Adolfo de la Vega

Crisostomo Álvarez y Amador Lucero

Av. Alem y San Lorenzo

Av. Mitre y San Martín

Av. Mate de Luna y Colón

Lavalle y Congreso

Av. Sáenz Peña y Charcas

Rotonda Av. Bernabé Aráoz y Av. Soldati

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La duración de los cortes dependerá del progreso de la competencia.

Agentes de tránsito y de distintas áreas operativas realizarán un operativo durante toda la jornada para ordenar la circulación y resguardar la integridad física de todos los participantes.

Detalle de los circuitos

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Media maratón de 21 km: Los atletas recorrerán avenidas Coronel Suárez, Gobernador del Campo y Soldati, calle San Martín, 24 de Septiembre y avenida Mate de Luna hasta el Camino del Perú, donde emprenderán el regreso por avenida Mate de Luna, San Luis, Lavalle, Congreso, 24 de Septiembre y calles internas del Parque 9 de Julio, hasta llegar a la meta en el Palacio de los Deportes.

Carrera 10 km: El circuito incluye avenida Coronel Suárez, Gobernador del Campo, Soldati, calle San Martín y Jujuy. El regreso será por calle Lavalle, Congreso, 24 de Septiembre y calles internas del Parque 9 de Julio, hasta llegar nuevamente al Palacio de los Deportes.

Carrera de 3 km: comenzará en el Palacio de los Deportes y recorrerá calles aledañas.

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Un cierre a pura fiesta

Tras finalizar la carrera del domingo y coronar a los ganadores en la ceremonia de premiación, la jornada continuará en el Palacio de los Deportes con, importantes sorteos entre todos los participantes y un show musical en vivo para finalizar una jornada única en el principal pulmón verde de nuestra ciudad.

Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán