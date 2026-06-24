Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 24 de junio La jornada comenzó con temperaturas bajas rondando los 5 grados y un cielo totalmente despejado. Para la tarde se espera que el termómetro ascienda hasta los 18 grados, en un día donde las precipitaciones brillan por su ausencia.

Para los vecinos de San Miguel de Tucumán que comienzan su rutina este miércoles 24 de junio, el pronóstico del tiempo anticipa una jornada típica del invierno norteño: mañanas bastante frías y tardes más agradables.

De acuerdo con el parte matutino emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día inició con el cielo despejado y una temperatura que rondó los 5 grados. En estas primeras horas, el clima se presenta sin probabilidades de lluvias, acompañado por vientos muy leves del sector sudoeste, circulando a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. Además, el organismo precisó que la humedad se ubica en el 84 por ciento y la visibilidad es óptima para transitar.

El tiempo para la tarde y la noche

A medida que avance la jornada y el sol gane altura, las condiciones térmicas mejorarán levemente. El pronóstico prevé que para después del mediodía el cielo se presentará algo nublado. En esta franja horaria, los vientos rotarán hacia el sector sudeste, con velocidades estimadas entre los 7 y 12 kilómetros por hora, empujando la temperatura máxima del día hasta los 18 grados.

Hacia la noche, el aire frío volverá a hacerse sentir en la capital provincial. El termómetro experimentará un nuevo descenso y se ubicará en torno a los 10 grados para cerrar el miércoles. Los vientos soplarán nuevamente desde el sudoeste, manteniendo una intensidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Al igual que en el resto de la jornada, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 0 por ciento, asegurando una noche estable y seca.