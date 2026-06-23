Jaldo participó de una reunión con Nación para plantear demandas del Norte Grande La reunión tuvo como eje principal el análisis de las necesidades financieras y de infraestructura de las provincias.

El gobernador Osvaldo Jaldo participó este martes de una reunión en el ministerio de Economía de la Nación junto a los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y Salta, Gustavo Sáenz, donde fueron recibidos por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo y el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli.

La reunión tuvo como eje principal el análisis de las necesidades financieras y de infraestructura de las provincias.

“Fue una reunión de trabajo en la que abordamos temas vinculados a las finanzas de la provincia y al estado de las obras públicas que Tucumán tiene en ejecución”, expresó Jaldo al salir del encuentro.

La participación de Santilli y Caputo otorgó un carácter relevante al encuentro. El ministro del Interior tiene a su cargo la relación institucional con las provincias y la articulación de acuerdos políticos, mientras que el titular del Palacio de Hacienda administra los recursos nacionales y define las transferencias financieras solicitadas por las jurisdicciones.

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Los mandatarios provinciales llegaron con una agenda concreta orientada a gestionar fondos para infraestructura, reclamar por recursos coparticipables y analizar mecanismos que permitan sostener proyectos de inversión pública considerados prioritarios para sus distritos.

El encuentro se inscribió en la continuidad del diálogo institucional entre Nación y las provincias, con el objetivo de abordar necesidades de financiamiento y coordinar acciones que contribuyan al desarrollo de la región del Norte Grande.