Clima en Tucumán: jornada sin lluvias y una máxima de 24 grados para este martes El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias, con cielo algo nublado y una temperatura agradable que alcanzará los 24 grados por la tarde.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán indica que este martes 28 de julio la jornada se presentará con cielo algo nublado desde las primeras horas del día. Durante la mañana, la temperatura rondará los 13 grados, marcando un inicio fresco pero estable.

De acuerdo con el parte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan lluvias para esta jornada. Los vientos soplarán desde el sector noreste a una velocidad moderada, oscilando entre los 13 y 22 kilómetros por hora. Además, se registra una humedad del 83 por ciento, acompañada de una buena visibilidad general para el tránsito y las actividades al aire libre.

El tiempo para la tarde y la noche

Para después del mediodía, las condiciones se mantendrán estables. El cielo continuará algo nublado y los vientos del noreste sostendrán su velocidad de entre 13 y 22 km/h. En esta franja horaria se registrará el pico térmico del día, con una temperatura máxima pronosticada de 24 grados, ofreciendo una tarde agradable en la capital tucumana.

Finalmente, hacia la noche, la temperatura descenderá hasta ubicarse en torno a los 19 grados. Los vientos, aún del sector noreste, disminuirán su intensidad y correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones se mantiene prácticamente nula, cerrando un martes con buen tiempo en la región.