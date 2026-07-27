Una explosión por un anafe provocó un incendio en un edificio del centro de Tucumán

El comisario inspector Cristian Peralta, jefe de la Zona I, brindó detalles del operativo: “como a horas 18:15 aproximadamente se ha producido una explosión en el tercer piso del edificio que está ubicado en Monteagudo 120. El personal de la Comisaría Seccional Primera, junto con personal de Distrito, se trasladó hacia el lugar y pudo verificar que se estaba produciendo un principio de incendio en uno de los departamentos del tercer piso”, informó.

Tras el alerta, se activó un importante operativo del que participaron efectivos policiales, Bomberos, Defensa Civil y personal del Sistema de Emergencias 107. “Se le dio intervención a Bomberos. El personal policial procedió a evacuar a la gente del tercer piso y de los pisos de abajo, mientras que a la gente del cuarto y quinto piso la evacuó hacia la terraza. Bomberos pudo sofocar lo que fue el principio de incendio”, relató Peralta.

Respecto al origen del siniestro, el jefe policial confirmó que, de acuerdo con la información preliminar aportada por los bomberos, la explosión habría sido provocada por un anafe. “Tenemos la versión, lo que nos ha dicho Bomberos, que exactamente es así: se ha producido la explosión de un anafe”, afirmó.

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“Tenemos una persona de sexo masculino, el propietario del departamento, una persona mayor de unos 40 años aproximadamente, que ha sufrido quemaduras. Ha sido asistido por el personal del 107 y trasladado al Centro de Salud, donde todavía está siendo evaluado y revisado por los médicos”, señaló.

“El portero ha tratado de colaborar con el propietario del tercer piso y ha sufrido una lesión leve, que también está siendo asistida”, explicó. Peralta también informó que algunos vecinos recibieron atención médica por inhalación de humo, aunque aclaró que ninguno presentaba lesiones de gravedad.

“La gente que por inhalación del humo ha sido asistida por el 107 se encuentra bien. No tenemos otras víctimas que lamentar por el momento, gracias a Dios”, sostuvo. Como parte del protocolo de seguridad, se dispuso el corte preventivo de los servicios de electricidad y gas, mientras continuaban las tareas de inspección en el edificio.

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“Se ha procedido al corte de la luz y del gas de manera preventiva para que no corran más riesgos”, indicó.