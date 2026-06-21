Clima en Tucumán: domingo fresco, nubosidad en aumento y una máxima de 17 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias significativas en la capital provincial, aunque con vientos moderados durante la tarde y un nuevo descenso de temperatura hacia la noche.

Para los tucumanos que planean disfrutar de este domingo 21 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico detallado para la capital provincial y sus alrededores. La jornada se presentará con las características típicas del inicio de la temporada invernal: frío en los extremos del día y una amplitud térmica moderada.

Durante la mañana, el cielo se mantuvo parcialmente nublado, registrando una temperatura mínima que rondó los 7 grados. De acuerdo al reporte oficial, esta primera mitad del día no presenta probabilidades de lluvia, manteniendo una buena visibilidad. El ambiente se percibe húmedo, con un índice del 90 por ciento, acompañado por vientos leves provenientes del sector norte que corren a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Cómo estará el tiempo durante la tarde y la noche

Con el correr de las horas y pasado el mediodía, el organismo prevé que la nubosidad vaya en aumento hasta dejar el cielo mayormente cubierto. En este tramo de la jornada se alcanzará la temperatura máxima pronosticada, que se ubicará en los 17 grados.

Un dato a tener en cuenta para quienes realicen actividades al aire libre durante la tarde es el incremento en la intensidad de las ráfagas. Se espera que los vientos roten hacia el sector oeste y alcancen velocidades estimadas de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

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Finalmente, hacia la noche, el termómetro volverá a marcar un descenso, ubicándose en los 11 grados. Los vientos mermarán su intensidad, soplando nuevamente desde el norte a una velocidad de 7 a 12 kilómetros por hora. Si bien la nubosidad persistirá, la probabilidad de precipitaciones para el cierre de este domingo es muy baja, manteniéndose apenas en el orden del 10 por ciento.