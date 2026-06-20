Cinco aprehendidos en distintos procedimientos contra el narcomenudeo Los operativos fueron realizados por efectivos de las Direcciones de Drogas Peligrosas Oeste y Las Talitas, junto con personal de la Patrulla Motorizada Capital. Se secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo, vehículos, teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

En el marco de las políticas de prevención y lucha contra el narcomenudeo, la Policía de Tucumán concretó durante el fin de semana una serie de procedimientos en Monteros, Tafí Viejo y San Miguel de Tucumán que permitieron la aprehensión de cinco personas y el secuestro de sustancias estupefacientes y diversos elementos de interés para las investigaciones.

Uno de los operativos más relevantes se desarrolló en la ciudad de Monteros, donde personal de la Dirección de Drogas Peligrosas Oeste realizó tres allanamientos simultáneos ordenados por la Justicia, en el marco de una investigación impulsada por la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR) Concepción.

El segundo jefe de la Dirección General de Drogas Peligrosas, comisario mayor Rufino Medina, explicó que las medidas judiciales fueron el resultado de tareas investigativas y de vigilancia realizadas por efectivos especializados. Durante los allanamientos se secuestraron bagullos de marihuana, bochitas de cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares, una balanza de precisión, una motocicleta y una bicicleta que presuntamente eran utilizadas para la distribución de sustancias ilícitas.

Como resultado del procedimiento, dos hombres fueron aprehendidos por disposición del Ministerio Público Fiscal. Desde la fuerza destacaron además el aporte de las denuncias vecinales para avanzar en este tipo de investigaciones y desarticular puntos de venta de droga.

Por otra parte, en la ciudad de Tafí Viejo, efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas Las Talitas detectaron una maniobra de comercialización de estupefacientes mientras realizaban recorridos preventivos en el asentamiento Divino Niño. Allí sorprendieron a dos hombres intercambiando sustancias prohibidas y procedieron a su aprehensión.

Durante la intervención, los uniformados secuestraron un ladrillo de marihuana, dosis de cocaína, balanzas de precisión, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la actividad ilícita. La situación fue informada a la UFINAR Capital, que dispuso las medidas de rigor. Asimismo, se contó con la colaboración de efectivos de la Patrulla Motorizada de Tafí Viejo para garantizar el normal desarrollo del procedimiento.

A estos resultados se sumó un operativo realizado por personal de la División Patrulla Motorizada Capital en la intersección de calles Balcarce y Colombia, en San Miguel de Tucumán. Durante un control vehicular, los efectivos interceptaron un automóvil ocupado por un hombre y una mujer y hallaron más de veinte envoltorios de cocaína.

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En el procedimiento se concretó el secuestro de la droga, teléfonos celulares, documentación y el vehículo en el que circulaban los sospechosos. Ambos fueron arrestados y puestos a disposición de la Justicia, mientras que personal de la Dirección de Drogas Peligrosas Capital intervino para realizar las pericias correspondientes.

De esta manera, las distintas unidades especializadas de la Policía de Tucumán continúan desarrollando tareas investigativas y operativas en toda la provincia con el objetivo de combatir la comercialización de estupefacientes y fortalecer la seguridad de los vecinos.

Fuente Comunicación Tucumán