Clima en Tucumán: domingo inestable con máxima de 31 grados y chaparrones El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada pasada por agua en la capital tucumana, con un alto porcentaje de humedad y precipitaciones intermitentes a lo largo de todo el día.

El pronóstico del tiempo para este domingo 15 de noviembre indica que San Miguel de Tucumán tendrá una jornada atravesada por la inestabilidad. Según el último parte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los tucumanos deberán tener el paraguas a mano, ya que se esperan precipitaciones desde las primeras horas del día.

Durante la mañana, el cielo se presentará con chaparrones y una temperatura que rondará los 24 grados. El ambiente estará sumamente pesado, con una humedad que trepará al 90 por ciento, dejando una visibilidad catalogada como regular. La probabilidad de lluvias para esta franja se ubica entre un 10 y un 40 por ciento, mientras que los vientos soplarán desde el sector noreste a una velocidad leve, de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Para después del mediodía, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes mejoras. El parte del SMN prevé que el cielo continuará con chaparrones sobre la ciudad. Sin embargo, a pesar de las precipitaciones, el calor se hará sentir: la temperatura máxima pronosticada alcanzará los 31 grados. Los vientos del noreste mantendrán su intensidad de la mañana, corriendo entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, el clima seguirá inestable. El termómetro descenderá hasta ubicarse en torno a los 26 grados, brindando un leve alivio, aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá en el orden del 10 al 40 por ciento. Para el cierre de la jornada, los vientos del noreste incrementarán ligeramente su velocidad, oscilando entre los 13 y 22 kilómetros por hora.