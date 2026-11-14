Se registraron cortes de luz en varias zonas de la provincia EDET emitió un reporte oficial detallando los daños provocados por las fuertes ráfagas de viento durante la madrugada. Cuáles son las zonas afectadas y la activación de los recursos del "Plan Verano".

El fuerte temporal que afectó a Tucumán en la madrugada de este sábado no solo dejó calles anegadas y árboles caídos en la Capital, sino que también provocó severos inconvenientes en el suministro eléctrico del interior. La Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET) emitió un parte oficial de contingencia a las 11:20 de la mañana, confirmando que las fuertes ráfagas de viento causaron cortes en diversas jurisdicciones de la provincia.

Para explicar el origen de los desperfectos que dejaron a miles de usuarios sin servicio, la compañía detalló: “Como resultado de los fuertes vientos y la tormenta que azotó a gran parte de la provincia en la madrugada del sábado, se generaron incidentes en distintas zonas, afectando principalmente a algunas localidades del este y del sur de Tucumán”. En esa misma línea, el comunicado técnico precisó que el principal motivo de las fallas fue “el efecto del viento sobre tendidos eléctricos en media tensión, provocando cortes de conductores”.

El impacto de las ráfagas y la caída de las líneas afectó parcialmente a una amplia franja del mapa tucumano. Según el reporte oficial de la distribuidora, entre las zonas que reportaron interrupciones del suministro se encuentran localidades como Alderetes, La Florida, Villa de Leales, Los Gómez, Graneros, Monteagudo, Gastona, Chicligasta y Atahona.

Frente a la magnitud de los daños en la red de media tensión, EDET aseguró que las cuadrillas de emergencia ya se encuentran operativas en los territorios afectados. “Tenemos identificados los inconvenientes y estamos trabajando en cada uno de ellos para brindar una solución a la mayor brevedad posible”, garantizaron desde la firma.

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Además, para llevar tranquilidad a los usuarios que aguardan la restitución de la energía, la empresa remarcó que el operativo se enmarca en su esquema preventivo de temporada. “Como parte de nuestro plan de verano, tenemos todos los recursos necesarios desplegados en todos los frentes para restituir el servicio en el menor tiempo posible”, explicó.

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