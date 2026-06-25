Clima en Tucumán: el pronóstico del tiempo para este jueves 25 de junio La jornada mantiene la tendencia invernal con una mínima de 5 grados y un cielo completamente despejado desde temprano. Por la tarde, el termómetro alcanzará los 15 grados en un día sin probabilidades de precipitaciones.

Para los tucumanos que salen de sus casas este jueves 25 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada estable, fría y a puro sol. Las condiciones son ideales para quienes disfrutan de los días invernales secos y despejados.

El día comenzó con el cielo libre de nubes y un ambiente notoriamente frío, con una temperatura matutina que rondó los 5 grados. De acuerdo con el reporte oficial, durante estas primeras horas los vientos provienen del sector norte y circulan a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. A pesar de registrarse un alto porcentaje de humedad, que alcanza el 92 por ciento, la visibilidad es óptima y no hay ninguna probabilidad de lluvias.

El tiempo para la tarde y la noche

A medida que avance la jornada, el sol seguirá siendo el protagonista exclusivo en el cielo tucumano. Para después del mediodía, el pronóstico prevé que las condiciones de cielo despejado se mantengan, lo que permitirá que la temperatura ascienda paulatinamente hasta alcanzar una máxima de 15 grados. En esta franja horaria, los vientos del norte conservarán su intensidad estimada entre los 7 y 12 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el clima se volverá un poco más fresco, pero sin llegar a las marcas extremas de la mañana. El termómetro se ubicará en torno a los 12 grados para cerrar el jueves. Los vientos continuarán soplando desde el norte con la misma intensidad sostenida, y la probabilidad de lluvia permanecerá en el orden del 0 por ciento, garantizando una noche tranquila y sin sorpresas meteorológicas.