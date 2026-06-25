“Mi anhelo es acompañar al gobernador Osvaldo Jaldo”, afirmó Acevedo En declaraciones a los medios, Acevedo sostuvo que el proceso electoral futuro deberá construirse sobre la base del consenso interno y destacó que cualquier dirigente del espacio está en condiciones de aspirar a una candidatura.

El vicegobernador Miguel Acevedo ratificó su apoyo al gobernador Osvaldo Jaldo y expresó su deseo de que el peronismo llegue unido a las próximas elecciones provinciales, con una propuesta centrada en el trabajo, la producción y el desarrollo.

En ese sentido, el vicegobernador afirmó: “El gobernador Osvaldo Jaldo y cualquier militante peronista, hoy por hoy, puede estar y pretender tener una candidatura a gobernador. El tiempo dirá qué es lo que se va a producir y cómo nos vamos a ir”.

Al referirse al escenario político que atraviesa el justicialismo, Acevedo remarcó la necesidad de consolidar la unidad partidaria para fortalecer una propuesta de gobierno orientada al crecimiento económico y al desarrollo social.

Con esa visión, expresó: “Mi anhelo personal es que trabajemos todos por una unidad que permita presentar una propuesta y un proyecto que yo creo que es superador. Nosotros creemos en el trabajo, en el desarrollo, en la producción, y hoy se está dando precisamente en el país todo lo contrario, con cierres de fábricas y empresas, con desempleo, y nosotros queremos motorizar y tener un país en crecimiento, una provincia con desarrollo”.

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Finalmente, Acevedo ratificó su acompañamiento al gobernador Jaldo y manifestó su deseo de que continúe al frente del Poder Ejecutivo provincial: “Mi anhelo es acompañar al gobernador Osvaldo Jaldo. Él anunció la fórmula en estos días y yo lo voy a acompañar, lo dije desde hace un tiempo, así que el tiempo dirá cómo vamos, pero ojalá que el gobernador sea reelecto”.

Fuente Comunicación Tucumán