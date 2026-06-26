Clima en Tucumán: el pronóstico del tiempo para este viernes 26 de junio El SMN anticipa una jornada sin precipitaciones, con una mínima de 6 grados y una máxima que alcanzará los 19. Conozca el detalle de las condiciones meteorológicas para la mañana, tarde y noche en la capital tucumana.

Para quienes transitan por San Miguel de Tucumán este viernes 26 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada estable y con un leve ascenso de la temperatura durante la tarde. El termómetro oscilará entre los 6°C de mínima en las primeras horas y los 19°C de máxima esperados para la franja vespertina, en un día con una humedad promedio del 82% y vientos de 6 km/h.

Cómo estará el tiempo durante la mañana

El reporte oficial detalla que durante el arranque de este viernes no se registrarán precipitaciones. El ambiente en las primeras horas del día contará con una humedad del 82% y vientos muy leves, de apenas 6 km/h, provenientes del sector noroeste.

Con el correr de las horas, hacia la media mañana, el panorama se mantendrá seco y estable. Las probabilidades de lluvia seguirán siendo nulas, mientras que la humedad descenderá ligeramente para ubicarse en un 74%. En esta franja horaria, la brisa rotará hacia el norte, alcanzando una velocidad estimada de 8 km/h.

El pronóstico para la tarde y la noche

Para la segunda mitad del día, las condiciones meteorológicas continuarán tranquilas y sin sobresaltos. Durante la tarde no hay ningún pronóstico de lluvias a la vista y el viento rotará nuevamente, esta vez desde el sector sur, con una intensidad leve de 7 km/h.

Finalmente, para la noche tucumana, la estabilidad se prolongará para dar cierre a la semana hábil. El SMN no prevé precipitaciones en las últimas horas del viernes y anticipa vientos de 7 km/h que soplarán desde el suroeste, garantizando un cierre de jornada fresco pero con buen tiempo.