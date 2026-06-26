Jaldo: “primero está Tucumán; con diálogo y gestión conseguimos obras para la provincia” El gobernador destacó la continuidad de la gestión provincial, el trabajo articulado con el Gobierno nacional y el avance de obras estratégicas en materia de agua, energía, gas y conectividad para el desarrollo de Tucumán.

Durante una entrevista, el gobernador Osvaldo Jaldo reafirmó que la administración provincial mantiene su funcionamiento pleno y que la prioridad sigue siendo la resolución de las demandas de los tucumanos.

“Bajo ningún punto de vista el Mundial va a parar nuestra gestión. Ninguno de mis funcionarios va a viajar porque nuestra prioridad es seguir gobernando”, sostuvo.

En ese marco, explicó que su viaje a Buenos Aires junto a los gobernadores de Salta y Catamarca permitió avanzar en temas estratégicos para el Norte Argentino, especialmente vinculados al abastecimiento de gas, la continuidad de obras públicas y aspectos financieros de las provincias.

Jaldo remarcó que, pese a las diferencias políticas con el Gobierno nacional, se sostiene una relación institucional basada en el diálogo.

“No somos del mismo espacio político, pero eso no quiere decir que no tengamos diálogo. Hoy nadie se salva solo”, afirmó, y agregó: “A este gobernador lo reciben, lo respetan, lo escuchan y le dan respuestas”.

Como resultado de esas gestiones, el mandatario confirmó el avance de obras clave para la provincia. Entre ellas mencionó la reversión del Gasoducto Norte, fundamental para garantizar el abastecimiento de gas a hogares e industrias; el inicio del Acueducto de Vipos, destinado a mejorar el suministro de agua potable en el área metropolitana; y la ejecución de la doble terna El Bracho–Villa Quinteros, que fortalecerá el sistema eléctrico del sur provincial.

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También destacó otras inversiones en marcha como la remodelación del aeropuerto, la nueva terminal de ómnibus y la recuperación integral de la Ruta Provincial 307.

“Con diálogo, respeto y gestión estamos trayendo obras para Tucumán. Hablamos de agua, energía, gas, rutas y desarrollo para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, concluyó.

“Jaldo – Acevedo es la fórmula para mayo del año 2027”

En otro tramo de la entrevista, el Gobernador respondió a los cuestionamientos hacia su gestión y confirmó su intención de competir por un nuevo mandato en las elecciones provinciales de 2027, conforme a lo establecido por la Constitución.

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“Soy una persona que viene militando en la política desde que volvió la democracia y, mayoritariamente, ocupando cargos por la voluntad popular de los tucumanos. A mí las críticas no me llegan bajo ningún punto de vista. Lo que me llena de alegría y satisfacción es que estamos haciendo obras en un momento de una Argentina que tiene muchos problemas”, sostuvo Jaldo.

El Gobernador explicó que el escenario económico nacional todavía presentó dificultades para impactar de manera positiva en la vida cotidiana de los argentinos y remarcó que la Provincia sostuvo una agenda activa de gestión.

“Tenemos un gobierno nacional que no termina todavía de controlar parámetros ciertos y reales en la macroeconomía. Y si no solucionamos la macroeconomía, mucho menos vamos a llegar abajo, a la microeconomía, que es donde está la gente, la generación de empleo, la vida de cada fábrica, de cada pequeña y mediana empresa que da trabajo, donde está el sueldo de los trabajadores que no llegan a fin de mes, donde está la gente que perdió trabajo y a una determinada edad no sabe si va a tener un trabajo nuevo”, expresó.

En ese sentido, destacó que la administración provincial continuó impulsando proyectos estratégicos mediante el diálogo con la Nación y la inversión de recursos propios. “Este gobierno tucumano no se queda con los brazos cruzados. Por eso a mí las críticas que me puedan hacer, la verdad que no me llegan bajo ningún punto de vista”, señaló.

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Y recalcó: “La Provincia está poniendo recursos propios para hacer obra. Tucumán únicamente antes se dedicaba a pagar sueldos y las obras las hacía con el Gobierno nacional. Hoy eso cambió, pero para nada hemos perdido el diálogo ni hemos dejado de trabajar en conjunto. A nosotros lo que nos interesa fundamentalmente es que se resuelvan los problemas de los tucumanos”, sostuvo.

Por último, el Gobernador confirmó que la Constitución provincial le permite postularse para un nuevo mandato y anunció que el Partido Justicialista ya definió su propuesta electoral para 2027.

“La Constitución me habilita claramente a una reelección. Yo nunca he tenido una reelección, lo que tuve es elección y tengo la posibilidad de ir por otro mandato. El peronismo lanzó ya una fórmula que es Osvaldo Jaldo – Miguel Acevedo para mayo del año 2027. Esa es la fórmula que va a competir el peronismo en la provincia de Tucumán”, afirmó.

Finalmente, Jaldo destacó que el Partido Justicialista mantiene abiertas las instancias de participación interna para todos los sectores y remarcó que la gestión continuará enfocada en impulsar obras, fortalecer el diálogo institucional y responder a las necesidades de los tucumano.

Fuente Comunicación Tucumán