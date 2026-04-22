Clima en Tucumán: el Servicio Meteorológico Nacional anticipa otra jornada gris El Servicio Meteorológico Nacional anticipa otra jornada gris y pasada por agua para la capital provincial. El termómetro se estancará en los 18 grados durante gran parte del día y la visibilidad se mantendrá reducida.

El clima otoñal se afianza en San Miguel de Tucumán y no da tregua. Para este miércoles 22 de abril, el pronóstico no trae buenas noticias para quienes esperaban ver el sol, ya que se anticipa una jornada marcada por las lloviznas persistentes y un ambiente sumamente pesado.

De acuerdo con el último reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad será la gran protagonista del día, obligando a los tucumanos a salir de casa con el paraguas a mano y transitar con precaución.

El pronóstico detallado para este miércoles

Una mañana gris y muy húmeda: La jornada comenzó con cielo cubierto, lloviznas y una temperatura de 18 grados . El factor más crítico de la mañana es la extrema humedad, que alcanza un asfixiante 99 por ciento , lo que genera que la visibilidad se encuentre en estado regular. Los vientos soplan levemente desde el este a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora, con una probabilidad de precipitaciones del 10 al 40 por ciento.

La jornada comenzó con cielo cubierto, y una temperatura de . El factor más crítico de la mañana es la extrema , lo que genera que la visibilidad se encuentre en estado regular. Los vientos soplan levemente desde el este a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora, con una probabilidad de precipitaciones del 10 al 40 por ciento. Tarde sin cambios en el termómetro: Para después del mediodía, el panorama climático será idéntico. Se mantendrán las lloviznas y se registrará un fenómeno de nula amplitud térmica: la temperatura máxima pronosticada se estancará en los mismos 18 grados de la mañana. En esta franja horaria, los vientos rotarán hacia el sector noreste, conservando velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

Para después del mediodía, el panorama climático será idéntico. Se mantendrán las y se registrará un fenómeno de nula amplitud térmica: la temperatura máxima pronosticada se estancará en los mismos de la mañana. En esta franja horaria, los vientos rotarán hacia el sector noreste, conservando velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. Noche fresca y calma: Hacia el final de la jornada, el termómetro marcará un leve descenso, ubicándose en los 15 grados. El viento rotará hacia el sudoeste y será casi imperceptible (entre 0 y 2 kilómetros por hora). Sin embargo, la inestabilidad seguirá latente, ya que la probabilidad de lluvia se mantendrá en el orden del 10 al 40 por ciento para el cierre del día.