Clima en Tucumán hoy: cómo estará el tiempo durante los festejos por el Día de la Independencia El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias, con una mañana fresca y una tarde agradable que alcanzará los 21 grados. Ideal para acompañar los actos y el desfile por el Día de la Independencia.

Las condiciones climáticas serán grandes aliadas para las familias tucumanas y los turistas que busquen sumarse este jueves a las celebraciones por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), San Miguel de Tucumán vivirá una jornada patria con buen tiempo y sin probabilidad de lluvias.

El tiempo por la mañana

Para las primeras horas de este 9 de julio, el parte del SMN indica que el cielo estará ligeramente nublado, acompañando un amanecer fresco. La temperatura rondará los 8 grados, por lo que será necesario salir abrigado para asistir a los primeros actos en la Plaza Independencia y el Tedeum.

En esta franja del día, los vientos soplarán desde el sector noroeste a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Además, la humedad se ubicará en torno al 89 por ciento, manteniendo una buena visibilidad para los conductores y transeúntes.

Pronóstico para la tarde y la noche

De cara al mediodía y durante el horario previsto para el tradicional desfile cívico-militar, el tiempo se volverá mucho más agradable. El organismo nacional prevé un cielo parcialmente nublado y un repunte térmico que llevará la temperatura máxima estimada hasta los 21 grados. Los vientos rotarán hacia el sector sur, manteniendo una velocidad de entre 7 y 12 km/h.

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Finalmente, para el cierre de la jornada patria, la noche tucumana presentará un leve descenso de la temperatura, que se ubicará en los 15 grados. Los vientos continuarán soplando desde el sur con la misma intensidad, y las probabilidades de precipitaciones se mantendrán nulas, garantizando un cierre de los festejos sin contratiempos meteorológicos.