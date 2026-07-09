Los festejos patrios comenzaron con el tradicional chocolate frente a la Casa de Gobierno Miles de tucumanos y turistas se congregaron en la Plaza Independencia para dar inicio a la jornada oficial del 9 de Julio. El Gobierno provincial sirvió 800 litros de bebida caliente en un clima de unión. El mensaje de los funcionarios y el balance positivo del operativo sanitario.

El aroma a chocolate caliente, las banderas celestes y blancas en lo alto y el inconfundible fervor patrio marcaron el inicio de la jornada oficial por el Día de la Independencia en Tucumán. Este 9 de julio, miles de familias locales y turistas se dieron cita en la explanada de la Casa de Gobierno para participar de una de las costumbres más arraigadas de la fecha patria, abriendo así el cronograma oficial por el 210° aniversario de la gesta histórica.

Desde las primeras horas de la mañana, la Plaza Independencia se colmó de vecinos y visitantes de distintos puntos del país. En ese marco, el Gobierno de Tucumán ofreció 800 litros de chocolate caliente, acompañados por facturas y tortillas, revalidando una tradición que cada año fortalece el espíritu de unidad y pertenencia entre los asistentes.

El “abrazo” tucumano y la sorpresa de los turistas

La actividad, que contó con la presencia de autoridades provinciales y representantes de distintas instituciones, tuvo como verdaderos protagonistas a los ciudadanos. Roberto, vecino del barrio El Bosque, destacó la importancia de mantener vivas estas costumbres: “Vinimos con mi esposa Isabel a la Plaza Independencia a participar del chocolate y el izamiento. Todos los años venimos porque nos emocionan los festejos. Esto representa un abrazo a los tucumanos”.

La convocatoria también fue un atractivo para quienes eligieron la provincia para disfrutar del feriado. Luis, un turista llegado desde Salta, relató su experiencia: “Llegamos ayer a la tarde con la idea de pasear. Como estamos alojados en el centro, nos despertamos temprano para venir a la plaza y al chocolate. Es un hermoso festejo”.

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El mensaje de las autoridades y un balance sanitario exitoso

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, estuvo presente en la celebración y aprovechó para destacar el valor histórico de la fecha. “Hoy es un día patrio para festejar y agradecer a Dios por esta patria que tenemos, que nació acá, justamente en Tucumán, y que desde Tucumán le dio la independencia a todo el país”, reflexionó. El funcionario llamó a la unidad y destacó el potencial humano y natural de la provincia para proyectar un futuro de crecimiento.

Además, el titular de la cartera sanitaria realizó un balance del operativo médico desplegado durante la vigilia del 8 de julio, subrayando el desarrollo ordenado de la celebración popular. “Se atendieron aproximadamente 190 personas; ninguna presentó lesiones graves ni hubo disturbios. Fue una verdadera fiesta. Solo seis personas requirieron derivación y ninguna revistió gravedad”, detalló Medina Ruiz, celebrando el clima de convivencia, respeto y alegría.

Tucumán, centro histórico de la República

Por su parte, Elena Hurtado, interventora del Instituto de Previsión y Seguridad Social (IPSST), puso en valor la masiva concurrencia a los actos. “Fueron impresionantes los festejos desde la vigilia de anoche, lo cual demuestra que Tucumán sigue siendo el centro de la República en esta fecha patria tan especial”, manifestó.

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Finalmente, el legislador Francisco Serra aportó su mirada sobre la importancia de transmitir estos valores a las nuevas generaciones, recordando el rol de figuras clave como Bernabé Aráoz y Manuel Belgrano. “Vengo de una ciudad donde la historia y el compromiso con nuestra gente está en la libertad y la independencia. Somos los monterizos. Hoy luchamos para que esta fecha tan importante siempre sea recordada con nuestros hijos y nietos, porque es nuestra verdadera historia”, concluyó.

Comunicación Tucumán