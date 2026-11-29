Clima en Tucumán hoy: domingo caluroso, húmedo y con tormentas débiles hacia la tarde Según el Servicio Meteorológico Nacional, la capital provincial comenzó la jornada con cielo parcialmente nublado, 24°C y una humedad del 97%. Después del mediodía se espera una máxima de 31°C y la llegada de tormentas débiles.

Este domingo 29 de noviembre se presenta con ambiente cálido, elevada humedad y cielo parcialmente nublado durante la mañana en San Miguel de Tucumán, en una jornada que tendrá un marcado ascenso térmico y probabilidad de tormentas débiles hacia la tarde.

De acuerdo con el parte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la capital tucumana registra en las primeras horas del día una temperatura cercana a los 24°C, sin lluvias, con una humedad del 97% y buena visibilidad. En esta franja horaria, los vientos soplan desde el sector noreste (NE) a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Para después del mediodía, el organismo meteorológico prevé que el cielo pasará a estar nublado con tormentas débiles, acompañadas por una temperatura máxima pronosticada de 31°C y vientos del sector norte (N) de entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta ubicarse alrededor de los 27°C, con vientos que se mantendrán del norte a la misma intensidad y una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.