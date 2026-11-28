Un sujeto golpeó a su pareja y luego intentó quitarse la vida en León Rouges El grave episodio se registró el viernes 27 de noviembre alrededor de las 5:30 de la mañana. La mujer, de 46 años, ingresó al Hospital de Monteros con politraumatismo facial y marcas en el cuello, mientras que el acusado fue hallado en el patio de su vivienda con múltiples cortes. Ambos permanecen estables.

Un grave episodio de violencia intrafamiliar sacudió durante la madrugada de este viernes 27 de noviembre a la localidad tucumana de León Rouges, departamento Monteros. Alrededor de las 5:30 de la madrugada, un llamado telefónico alertó a la Comisaría de León Rouges (Unidad Regional Oeste) sobre una emergencia en una vivienda del Barrio 45 Viviendas, donde los efectivos asistieron a una mujer de 46 años, identificada como N. E. R., quien presentaba lesiones visibles en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con el testimonio brindado por la víctima a los uniformados, momentos antes había mantenido una fuerte discusión con su pareja, J. A. L. Tras solicitarse asistencia médica, la ambulancia Tuc-3378 trasladó a la mujer hacia el Hospital Regional Monteros “General Lamadrid”, donde ingresó por el sector de Shock Room con diagnóstico de politraumatismo facial y dos escoriaciones en la base del cuello (de 1 y 2 centímetros de longitud), quedando internada en observación en estado hemodinámicamente estable.

El hallazgo del acusado en su domicilio, el secuestro del cuchillo y la intervención judicial

Inmediatamente después, una comisión policial se dirigió hasta el domicilio del sospechoso, ubicado en calle Casadore Necochea de la misma localidad. Allí, los efectivos encontraron al sujeto tendido en el patio de la propiedad con abundante sangrado en el abdomen tras haberse autolesionado con un arma blanca. Fue asistido de urgencia por el móvil Tuc-3432 y trasladado también al Hospital de Monteros, donde el parte médico firmado por el Dr. Rodolfo Nicolás Albornoz constató múltiples heridas cortantes en el tórax y el abdomen (de unos 2 centímetros cada una) y un corte en el antebrazo izquierdo (de 7 centímetros de largo por 3 de profundidad), permaneciendo igualmente estable y bajo observación médica.

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Peritos de la División Laboratorio Sur y Criminalística Oeste preservaron la escena y realizaron las inspecciones de rigor hasta pasadas las 12.20, logrando secuestrar, junto a un árbol de morera en el patio, un cuchillo tipo carnicero de aproximadamente 30 centímetros de largo, con cabo de madera y remache de bronce que presentaba manchas pardo-rojizas, además de una sábana color fucsia/rosa con rastros hemáticos hallada en el dormitorio —donde se habría originado el conflicto— y muestras levantadas en la galería y el fondo del inmueble.

En la causa tomó intervención el Dr. Jorge Benítez, de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y contra la Integridad Física (UFDT) del Centro Judicial Monteros, quien ordenó trabajar bajo los protocolos vigentes en actuaciones caratuladas como lesiones y tentativa de suicidio, disponiendo no adoptar medidas privativas de libertad contra el imputado hasta tanto la víctima se encuentre en condiciones de prestar declaración.