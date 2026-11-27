Clima en Tucumán hoy: viernes nublado, húmedo y con chaparrones hacia la tarde Según el Servicio Meteorológico Nacional, la capital provincial comenzó la jornada con cielo mayormente nublado, 20°C y una humedad del 97%. Para después del mediodía se prevén chaparrones y una temperatura máxima de 25°C.

Este viernes 27 de noviembre se presenta con cielo mayormente nublado y elevada humedad durante la mañana en San Miguel de Tucumán, en una jornada en la que la temperatura rondará los 20°C en las primeras horas y se esperan precipitaciones hacia la tarde.

De acuerdo con el parte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la capital tucumana registra en el inicio del día una humedad del 97%, buena visibilidad y una probabilidad de lluvias del 10%. En esta franja horaria, los vientos soplan desde el sector sudeste (SE) a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Para después del mediodía, el organismo meteorológico anticipa la llegada de chaparrones y un ascenso de la temperatura hasta alcanzar una máxima pronosticada de 25°C, acompañada por vientos del sector noreste (NE) de entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche, la marca térmica se ubicará cerca de los 22°C, con vientos leves del noroeste (NO) de entre 7 y 12 km/h y una probabilidad de precipitaciones que oscilará entre el 10% y el 40%.