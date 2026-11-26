El Municipio probó el recorrido de la futura Línea E y avanza con la reforma del transporte La prueba piloto se realizó sobre el ramal Barrio Terán y forma parte del plan de eficientización impulsado por Rossana Chahla. El nuevo esquema contempla seis sectores y podría ponerse en marcha en 2027.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán realizó este jueves una nueva prueba piloto en el marco del plan de Eficientización del Transporte Público de Pasajeros. En esta oportunidad, se evaluó el recorrido proyectado para la futura Línea E, correspondiente al ramal Barrio Terán, incluido en el Sector 5 del nuevo esquema de movilidad urbana.

La actividad comenzó a las 8.30 y fue coordinada por la Secretaría de Movilidad Urbana. Periodistas de distintos medios participaron del recorrido a bordo de un colectivo que permitió observar en territorio la traza propuesta. El ensayo forma parte de una serie de evaluaciones técnicas destinadas a determinar la viabilidad de los futuros itinerarios.

El secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, explicó que la iniciativa responde a la preocupación de la intendenta Rossana Chahla por las condiciones actuales del servicio. Según precisó, los equipos municipales llevan 30 días realizando pruebas para analizar los recorridos proyectados. Además, aclaró que estos ensayos no modifican las trazas ni las frecuencias de las líneas que actualmente circulan por la capital, ya que se realizan con unidades fuera de servicio.

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Un sistema de transporte diseñado hace casi 50 años

Uno de los fundamentos de la reforma es la necesidad de adaptar el transporte público a los cambios en los hábitos de movilidad de los vecinos, especialmente después de la pandemia. El diagnóstico municipal señala que la disminución de pasajeros, el crecimiento del uso de motocicletas y la aparición de aplicaciones digitales de transporte modificaron las condiciones en las que operan las empresas.

La caída en la cantidad de usuarios también impactó en los ingresos de las prestatarias y generó una mayor demanda de subsidios por parte del Estado provincial y municipal. Frente a este escenario, la gestión plantea una revisión integral de un sistema cuyo diseño original se remonta a la década de 1970. La Ordenanza N° 400, que regula el servicio en San Miguel de Tucumán, fue sancionada en 1979.

El proyecto contempla dividir la capital en seis sectores, identificados con las letras A, B, C, D, E y F, además de introducir modificaciones en los recorridos, el esquema de prestación, la normativa y la infraestructura.

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Recorridos más ágiles y menores tiempos de espera

Entre los principales objetivos figuran optimizar los itinerarios, reducir los tiempos de espera en las paradas, mejorar el cumplimiento de las frecuencias y elevar la calidad del servicio. La intención es recuperar pasajeros y hacer más atractivo el transporte público, sin aumentar los costos para los usuarios ni los subsidios que aportan la Provincia y el Municipio.

Arnedo indicó que los resultados de las pruebas serán contrastados con los datos del Centro de Monitoreo de Movilidad Urbana (CeMMU) y la información del sistema SUBE. De esta manera, se buscará medir con mayor precisión las frecuencias y detectar oportunidades de mejora. El funcionario aseguró que los primeros ensayos ya permitieron identificar posibilidades de optimizar el desplazamiento de los colectivos y reducir las esperas.

Las evaluaciones también incluyen el estado de las calles, las condiciones del pavimento, el arbolado urbano y los refugios para pasajeros. En ese sentido, Arnedo reconoció que existen arterias que necesitan mejoras. Para elaborar la propuesta, el Municipio conformó equipos técnicos especializados y recibió aportes de empresarios del transporte y de instituciones como la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

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Los próximos pasos del plan de reordenamiento

Una vez concluidas las pruebas piloto, la Secretaría de Movilidad Urbana presentará los resultados ante el Concejo Deliberante, los actuales operadores del servicio, las organizaciones interesadas y la comunidad. El propósito es reunir observaciones de los distintos sectores antes de avanzar con la implementación definitiva del nuevo esquema.

Arnedo aclaró que el Municipio no puede modificar unilateralmente los recorridos, por lo que consideró necesario alcanzar acuerdos con empresarios, usuarios y concejales. También anticipó que se buscará conformar una mesa de trabajo con las autoridades provinciales del área de Transporte para analizar posibles mejoras en los servicios interurbanos que ingresan a la capital.

En cuanto a los plazos, el funcionario señaló que durante lo que resta de 2026 se mantendrá el esquema vigente, debido a la proximidad de la finalización del ciclo lectivo y el inicio de las vacaciones. La intención es comenzar a evaluar la implementación de la propuesta durante 2027, en acuerdo con los distintos sectores involucrados.

Por otra parte, confirmó que el Ejecutivo municipal continúa trabajando en la elaboración de los pliegos vinculados con la prestación del servicio, aunque todavía no hay una fecha definida para su presentación. Arnedo atribuyó parte de las demoras a la compleja situación económica nacional.