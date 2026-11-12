Clima en Tucumán: jueves agobiante con una máxima de 36 grados y alerta por tormentas aisladas El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada marcada por el intenso calor y la alta humedad. Para la tarde y la noche crecen las probabilidades de precipitaciones en la capital provincial.

El pronóstico del tiempo para este jueves 12 de noviembre en San Miguel de Tucumán anticipa una jornada verdaderamente agobiante, donde el calor extremo y la humedad serán los grandes protagonistas, acompañados por la inestabilidad. Según el último reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana arrancó pesada: el cielo se presenta parcialmente nublado, con una temperatura que ya ronda los 28 grados desde las primeras horas.

Durante esta primera franja del día, los vientos soplan desde el sector noreste a una velocidad leve de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Si bien la visibilidad es buena, la humedad trepa al 76 por ciento y se registra una mínima probabilidad de lluvia del 10 por ciento.

Sin embargo, el verdadero pico de calor llegará después del mediodía. El parte meteorológico prevé que la temperatura máxima alcance los 36 grados, convirtiendo a la ciudad en un auténtico horno. En este tramo de la tarde, la nubosidad irá en aumento y comenzarán a registrarse tormentas aisladas. Además, los vientos del noreste incrementarán su intensidad, con ráfagas estimadas entre los 13 y 22 kilómetros por hora.

El alivio térmico no parece estar garantizado para el cierre de la jornada. Hacia la noche, el clima seguirá muy caluroso, rondando los 33 grados. Los vientos volverán a calmarse, oscilando entre los 7 y 12 kilómetros por hora, mientras que la probabilidad de lluvia se mantendrá en el orden del 10 al 40 por ciento, por lo que las precipitaciones podrían continuar durante la madrugada.