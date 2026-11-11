Zafra 2026 y bioetanol: Jaldo analizó la situación del sector con representantes de ingenios Durante una reunión con referentes de la industria azucarera, el mandatario provincial abordó el balance de la campaña y la situación del proyecto de biocombustibles.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, mantuvo una reunión este miércoles con representantes de los ingenios azucareros de Tucumán para analizar el desarrollo de la zafra 2026 y la situación del sector.

Del encuentro participaron el ministro de Economía, Daniel Abad; Jorge Luis Feijóo, el presidente del Centro Azucarero Argentino; Martín Franzini, gerente general de Ingenios de Tucumán S.A; Fernando Albañil, Gerente de Administración de ARCOR; Juan Carlos Crovella, responsable de la administracion del Ingenio Ñuñorco; Catalina Rocchia Ferro, directora del Grupo Los Balcanes; y Guillermo Valle de ARCA.

El Mandatario realizó un balance de la campaña y señaló que las lluvias adelantadas provocaron dificultades para la cosecha y el traslado de la caña de azúcar hacia las fábricas. Además, afirmó que algunos ingenios debieron interrumpir temporalmente su actividad por el exceso de agua y la falta de materia prima.

No obstante, destacó la recuperación del ritmo de molienda y el rendimiento de los cultivos. “Vemos que están haciendo un gran esfuerzo para que esta zafra, al paso que va, capaz que se convierta en una zafra récord de los últimos años por la cantidad de toneladas de azúcar que se van a producir y por la cantidad de hectáreas de caña que se van a moler”, expresó.

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En ese marco, Jaldo solicitó a los industriales que extiendan el período de molienda para reducir la cantidad de caña que quede sin cosechar. “Un ingenio abierto sigue siendo fuente de trabajo, un ingenio abierto sigue siendo ingresos de recursos a la provincia y un ingenio abierto significa mantener viva nuestra principal actividad sucroalcoholera en la provincia de Tucumán”, sostuvo.

El Gobernador también destacó la importancia de la articulación entre el Estado provincial, los ingenios y los productores cañeros para sostener la actividad. En ese sentido, remarcó que el acompañamiento debe contemplar a los distintos eslabones de la cadena productiva, desde quienes generan la materia prima hasta quienes la industrializan y comercializan.

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“Qué importante es el trabajo conjunto del Estado provincial, acompañando a lo que producen, a lo que industrializan, a lo que comercializan, como son los ingenios en Tucumán, que no es otra cosa también que estar a la par de los cañeros”, afirmó.

Asimismo, señaló que los productores, tanto grandes como pequeños y medianos, dependen del funcionamiento de esta economía regional. “El trabajo conjunto, gobierno con ingenios y productores cañeros, la verdad que es la única manera que en momentos difíciles podamos llevar nuestra principal actividad sucroalcoholera adelante”, manifestó.

Las proyecciones de la zafra

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Durante la reunión también se evaluaron las dificultades que atravesó la campaña, entre ellas las lluvias extraordinarias y los inconvenientes en el abastecimiento de gas durante el invierno.

El gerente general de Ingenios de Tucumán S.A., Martín Franzini, informó que las proyecciones indicaron que la provincia podría alcanzar un nuevo récord productivo. “Hoy las proyecciones dan que Tucumán podría llegar a 18.000.000 de toneladas de caña, eso sería un nuevo récord productivo para la provincia”, señaló.

Además, precisó que la molienda ya había alcanzado las 17,3 millones de toneladas y que el sector esperaba aproximarse a los 18 millones durante los días siguientes.

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Franzini también reconoció el acompañamiento del Gobierno provincial frente a los problemas de abastecimiento de gas que afectaron a la actividad durante el invierno. “Por suerte pudimos sortearla, hubo apoyo del gobierno de la provincia. El ministro Abad estuvo muy involucrado en este tema. Pudimos sacarlo adelante”, afirmó.

En cuanto al cierre de la campaña, explicó que la mayoría de los establecimientos finalizaría sus actividades de manera gradual durante los próximos 10 a 15 días, mientras que un ingenio proyectó extender la molienda hasta principios de diciembre.

La nueva ley de bioetanol y los mercados de exportación

Otro de los ejes del encuentro fue el tratamiento legislativo de la nueva ley de bioetanol, que ya obtuvo media sanción en el Senado y esperaba su debate en la Cámara de Diputados de la Nación.

Jaldo indicó que existían consensos para avanzar con la aprobación de la iniciativa y destacó su importancia para brindar previsibilidad al sector. “No solo nos da seguridad jurídica a la provincia de Tucumán para seguir produciendo alcohol, sino que también pone reglas claras de juego para producir con tranquilidad”, explicó.

Sobre el tratamiento legislativo, el presidente del Centro Azucarero Argentino, Jorge Luis Feijóo, señaló que el Gobernador planteó la necesidad de construir acuerdos para conseguir un proyecto con respaldo mayoritario en Diputados.

“El gobernador ha sido muy claro en el sentido de la necesidad de buscar consensos para que sea un proyecto de ley que salga con suficiente consenso, con suficiente fuerza, con amplia adhesión, así como lo ha logrado en el Senado; haciendo los ajustes que haya que hacer al texto, de manera tal que consiga la mayor adhesión de Diputados”, expresó.

Por su parte, Franzini destacó la evolución de los mercados de comercialización y el crecimiento de las exportaciones para el sector azucarero. “Un negocio que era netamente mercado interno, hoy tiene 3 mercados y el bioetanol es un determinante para nuestra actividad, pero también hemos logrado desarrollar la exportación, que hoy es un negocio estable para nuestro sector y muy relevante para el sector, para la provincia y para el norte argentino”, sostuvo.

Finalmente, Jaldo planteó la necesidad de avanzar hacia una legislación nacional sobre bioetanol y biodiésel que establezca condiciones claras de producción y brinde seguridad jurídica a las provincias y a los sectores involucrados.