Clima en Tucumán: jueves con lloviznas matutinas y una máxima de 19 grados El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una jornada mayormente gris para la capital provincial. La mañana arranca pasada por agua y con visibilidad regular, aunque las precipitaciones cesarían hacia la tarde, dando paso a un cielo completamente nublado.

El otoño tucumano continúa mostrando su faceta más húmeda y con poca amplitud térmica. Para este jueves 23 de abril, los vecinos de San Miguel de Tucumán deberán salir abrigados y, al menos durante las primeras horas del día, acompañados por el paraguas.

De acuerdo con el último reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad marcará el pulso de la mañana, para luego dar paso a una tarde donde el termómetro apenas experimentará un leve ascenso.

El pronóstico detallado para este jueves

Mañana gris y pasada por agua: El día comenzó con lloviznas intermitentes y una temperatura fresca de 15 grados . El factor más complejo para transitar es la humedad, que alcanza un asfixiante 99 por ciento , provocando que la visibilidad se encuentre en estado regular. Los vientos soplan levemente desde el sudeste a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora, con una probabilidad de precipitaciones del 10 al 40 por ciento.

El día comenzó con intermitentes y una temperatura fresca de . El factor más complejo para transitar es la , provocando que la visibilidad se encuentre en estado regular. Los vientos soplan levemente desde el sudeste a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora, con una probabilidad de precipitaciones del 10 al 40 por ciento. Tarde nublada y sin lluvias: Para después del mediodía, el SMN prevé una leve mejora en cuanto a las precipitaciones. El cielo estará nublado y el termómetro alcanzará su punto más alto con una temperatura máxima pronosticada de 19 grados . En esta franja horaria, los vientos rotarán hacia el sector sur y aumentarán un poco su intensidad, soplando entre 13 y 22 km/h.

Para después del mediodía, el SMN prevé una leve mejora en cuanto a las precipitaciones. El cielo estará y el termómetro alcanzará su punto más alto con una temperatura máxima pronosticada de . En esta franja horaria, los vientos rotarán hacia el sector sur y aumentarán un poco su intensidad, soplando entre 13 y 22 km/h. Noche fresca: Hacia el final de la jornada, el termómetro marcará un nuevo descenso, ubicándose en los 14 grados. El viento rotará hacia el este (entre 7 y 12 kilómetros por hora) y la probabilidad de lluvia se reducirá drásticamente, quedando en el orden del 10 por ciento para el cierre del día.