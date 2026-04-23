Habilitaron el paso peatonal en Mendoza al 200 tras el corte por riesgo de derrumbe La cuadra permanecía totalmente cerrada desde el 7 de abril por las grietas en el edificio del ex Hotel. Mientras los propietarios apuntalan la estructura, la Municipalidad permitió la circulación de a pie por la vereda de enfrente, aunque los autos aún no pueden pasar.

Luego de varias semanas de complicaciones para el tránsito y el comercio en la zona, la cuadra de calle Mendoza al 200 (entre Virgen de la Merced y Monteagudo) vuelve a tener movimiento. Este jueves se habilitó el tránsito peatonal en el sector, que permanecía con un corte total desde el pasado 7 de abril debido al riesgo de derrumbe que presenta el edificio del ex hotel, ubicado en Mendoza 281.

Si bien la medida trae un alivio parcial para los transeúntes, el tránsito vehicular continuará interrumpido hasta que se garantice por completo la seguridad en la zona.

Habilitación parcial

La apertura peatonal se realizó únicamente por la vereda opuesta al edificio afectado. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán tomó esta decisión mientras los propietarios del inmueble (clausurado tras presentar grietas y daños estructurales) avanzan con las obras exigidas por la Dirección de Catastro.

Hasta el momento, los dueños han comenzado con los trabajos de apuntalamiento de los balcones y la estructura edilicia, una medida indispensable para evitar desprendimientos de mampostería.

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Un corte que genera complicaciones

El bloqueo de calle Mendoza, una arteria clave para la salida del centro de la ciudad hacia el este, ha generado numerosos inconvenientes en el tránsito durante casi tres semanas. Muchos conductores utilizaban esta vía para conectar con colegios, sanatorios y otras instituciones ubicadas en esa dirección.