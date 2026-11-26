Clima en Tucumán: jueves fresco, con bruma, lluvias ligeras y cielo cubierto La capital provincial amaneció con 18°C, una humedad del 100% y visibilidad muy reducida, de apenas 0,1 kilómetros. Se espera una jornada inestable, con una máxima de 21°C y probabilidad de precipitaciones del 98%.

Este jueves 26 de noviembre comenzó con lluvias ligeras, cielo completamente cubierto y una marcada presencia de bruma en San Miguel de Tucumán, en una jornada que mantiene el ambiente fresco e inestable en toda la provincia.

De acuerdo con el reporte meteorológico, la capital tucumana registra una temperatura actual de 18°C, una humedad del 100% y una probabilidad de precipitaciones del 98%. El dato más sensible para quienes circulan por la ciudad es la visibilidad extremadamente reducida, que apenas alcanza los 0,1 kilómetros (100 metros), mientras que el viento sopla de manera muy leve a 4 km/h.

Para el resto del día se prevé escasa amplitud térmica, con marcas que oscilarán entre una mínima de 18°C y una máxima estimada en 21°C. Con el cielo cerrado y viento suave desde el sector oeste sudoeste, las condiciones húmedas persistirán durante toda la jornada, por lo que se recomienda circular con extrema precaución en el tránsito ante la combinación de calzadas mojadas y escasa visibilidad.