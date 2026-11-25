Entre los aspectos destacados, Montaldo valoró la participación de los docentes en distintas instancias de formación, capacitaciones y congresos desarrollados durante los últimos dos años. En ese sentido, consideró que estas actividades reflejan el compromiso de la comunidad educativa con la mejora de la enseñanza y el fortalecimiento de los aprendizajes de los estudiantes tucumanos.

En cuanto a la infraestructura escolar, la funcionaria reconoció que el año comenzó con dificultades a raíz de las inundaciones y que las lluvias de primavera también complicaron algunas tareas de reparación. Recordó que la provincia cuenta con más de mil edificios escolares, varios de ellos con actividad desde la mañana hasta la noche, y admitió que todavía existen establecimientos que necesitan intervenciones.

Otro de los temas abordados fue la caída de la natalidad y su impacto en el sistema educativo. Montaldo explicó que la disminución de la matrícula llevará a analizar posibles reorganizaciones de los turnos en determinados establecimientos, teniendo en cuenta las necesidades de cada localidad y la disponibilidad de espacios en los edificios escolares.

La ministra señaló que uno de los objetivos de la cartera educativa es ampliar la cobertura desde los tres años. Además, planteó que los espacios que eventualmente queden disponibles a partir de una reorganización podrían aprovecharse para responder a otras demandas de la comunidad, entre ellas, el desarrollo de propuestas educativas destinadas a adultos mayores.

Por último, Montaldo fue consultada sobre la continuidad de los comedores escolares durante las vacaciones de verano. El tema se enmarca en la asistencia alimentaria que reciben los estudiantes y en la necesidad de garantizar su acompañamiento durante el receso escolar.