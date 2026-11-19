Clima en Tucumán: jueves gris con niebla matinal, alta humedad y una máxima de 25 grados La capital provincial amaneció con el cielo completamente cubierto y visibilidad reducida. Si bien no se esperan lluvias para hoy, el ambiente se mantendrá pesado durante toda la jornada.

El pronóstico del tiempo para este jueves 19 de noviembre anticipa una jornada gris, templada y sumamente húmeda en San Miguel de Tucumán. A diferencia de los días anteriores, las lluvias darán una tregua, aunque el sol seguirá sin asomar sobre el cielo tucumano.

La capital provincial amaneció con bancos de niebla que redujeron la visibilidad a 5 kilómetros, por lo que se recomienda transitar con precaución en los accesos y rutas de la provincia. En las primeras horas de la mañana, el termómetro marcó 20 grados, acompañados por una altísima humedad del 94% y vientos suaves que soplan a 9 kilómetros por hora.

Para el resto del jueves, el cielo permanecerá completamente cubierto y la humedad elevada será la gran protagonista del ambiente. Sin embargo, el reporte meteorológico indica un 0% de probabilidad de precipitaciones, descartando la llegada de chaparrones.

En cuanto a los registros térmicos, se espera una jornada sin grandes sobresaltos: la temperatura máxima apenas alcanzará los 25 grados, con una sensación térmica promedio que rondará los 23°C. Por su parte, los vientos continuarán soplando de forma leve desde el sector oeste sudoeste.