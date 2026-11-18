Día Mundial de la EPOC: llaman a reforzar la prevención y los controles El Ministerio de Salud Pública recordó la importancia de identificar los síntomas y acceder a tiempo al diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad respiratoria crónica.

Cada 18 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una fecha destinada a generar conciencia sobre esta patología respiratoria crónica que afecta la calidad de vida de millones de personas. Este año, la campaña internacional lleva como lema “Diagnóstico y manejo temprano para una vida mejor”, haciendo hincapié en la necesidad de reconocer los síntomas, identificar los factores de riesgo y garantizar el acceso a una atención adecuada.

El doctor Diego Abdala, referente de Enfermedades Respiratorias Crónicas, explicó que el EPOC se caracteriza por una limitación persistente del flujo de aire y puede manifestarse mediante falta de aire, tos crónica y expectoración, síntomas que dificultan la realización de actividades cotidianas.

Entre los principales factores de riesgo mencionó el tabaquismo, la exposición al humo de biomasa (como el producido por la quema de leña), el carbón, la contaminación ambiental y determinadas exposiciones laborales.

En este sentido, el profesional advirtió que muchas personas naturalizan la dificultad para respirar, la tos persistente o la expectoración, atribuyéndolas al envejecimiento o a los efectos del tabaquismo. Sin embargo, aclaró que estas manifestaciones pueden ser señales de una enfermedad respiratoria que necesita ser estudiada. “No debemos considerar normal vivir con dificultad respiratoria”, remarcó.

Asimismo, destacó que la espirometría constituye una herramienta fundamental para confirmar el diagnóstico, ya que permite evaluar la presencia de obstrucción en el flujo de aire. La detección temprana posibilita iniciar tratamientos destinados a mejorar los síntomas, reducir las exacerbaciones y preservar la calidad de vida.

Recomendaciones para cuidar la salud respiratoria

Abdala brindó una serie de medidas fundamentales para prevenir la enfermedad y evitar su progresión:

MIRA TAMBIÉN Llevarán a Cancillería el documento que aporta antecedentes al reclamo argentino por Malvinas

-Dejar de fumar: abandonar el consumo de tabaco y evitar la exposición al humo es una de las medidas más importantes para prevenir la EPOC y disminuir su avance.

-Reducir la exposición a contaminantes: evitar, en la medida de lo posible, el contacto con humo de leña, carbón y otros agentes contaminantes presentes en el hogar y el ámbito laboral.

-Consultar ante síntomas persistentes: la falta de aire, la tos crónica y la expectoración requieren evaluación médica.

MIRA TAMBIÉN Osvaldo Jaldo mantuvo una reunión con su gabinete y los intendentes

-Mantener las vacunas al día: especialmente contra la influenza, el neumococo y COVID-19, de acuerdo con las recomendaciones vigentes.

-Realizar actividad física: incorporar ejercicios aeróbicos, como caminatas de aproximadamente 30 minutos, adaptados a las posibilidades de cada persona. Cuando esté indicado, participar en programas de rehabilitación pulmonar.

-Cumplir con el tratamiento: utilizar los medicamentos inhalatorios indicados por el profesional, realizar los controles periódicos y evitar la automedicación o la suspensión de la medicación sin consultar al equipo de salud.

Finalmente, el doctor Abdala recordó que, si bien actualmente el EPOC no tiene cura, es una enfermedad que puede prevenirse y tratarse. El diagnóstico oportuno, el abandono del tabaco, el tratamiento adecuado y la rehabilitación pulmonar pueden mejorar significativamente la evolución y la calidad de vida de quienes conviven con esta patología.

Estas acciones se enmarcan en los lineamientos del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, orientados a fortalecer la promoción de la salud, la prevención, la detección temprana y el seguimiento de las enfermedades crónicas, garantizando una atención integral y continua para toda la comunidad.