Clima en Tucumán: martes fresco, con lloviznas y una máxima de 23 grados La capital provincial amaneció con cielo cubierto, alta humedad y visibilidad reducida a 6 kilómetros. Las condiciones inestables y las calzadas mojadas obligan a circular con precaución en el tránsito.

Este martes 24 de noviembre comenzó con lluvias ligeras, cielo prácticamente cubierto y temperaturas frescas en San Miguel de Tucumán, en una jornada marcada por la inestabilidad y la humedad elevada.

De acuerdo con el reporte meteorológico, la capital tucumana registra una temperatura actual de 20°C bajo un cielo con lloviznas ligeras y una probabilidad de precipitaciones del 100%. La humedad se ubica en el 83%, la visibilidad se encuentra reducida a 6 kilómetros y el viento sopla de manera suave desde el sector sudoeste a 11 km/h.

Para el resto del día, se prevé que el termómetro se mantenga en valores moderados, oscilando entre una mínima de 18°C y una máxima estimada en 23°C. Ante el ambiente húmedo y los suelos mojados, las condiciones climáticas impactan en la rutina diaria, especialmente en la circulación vehicular y en el desarrollo de actividades al aire libre.