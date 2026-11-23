Una señal de celular es referencia para continuar la búsqueda de Raúl Moyano A más de un mes de su desaparición, la Policía espera una mejora del tiempo para avanzar sobre un sector de difícil acceso señalado por el registro de su teléfono.

La búsqueda de Raúl Moyano continúa sin novedades en el cerro Ñuñorco. A más de un mes de la desaparición del docente jubilado, ocurrida el 12 de octubre, una señal de su teléfono celular sigue siendo una referencia para orientar los rastrillajes hacia un sector de la montaña que todavía no pudo ser explorado por completo.

El comisario Mariano Domínguez, director general de Fuerzas Especiales de la Policía de Tucumán, afirmó que el operativo no se interrumpió y que los equipos continúan trabajando en distintos puntos del cerro. Actualmente, las tareas incluyen nuevos recorridos por la zona baja y por senderos que ya habían sido inspeccionados.

La semana pasada, además, se realizó un operativo conjunto con Gendarmería en los sectores de Las Pavas y Las Calaveras, en una franja intermedia de la montaña. Allí se instalaron dos bases de patrullaje y se recorrieron senderos de filo y quebradas. También participaron los helicópteros de Tucumán y Santiago del Estero.

La señal del teléfono, una referencia para orientar la búsqueda

Según explicó Domínguez, el informe de la empresa de telefonía permitió identificar un sector donde impactó la señal del celular de Moyano. Esa referencia mantiene activa una parte importante del operativo, aunque las condiciones meteorológicas todavía impiden avanzar como esperan los rescatistas.

Se trata de una extensa zona de la selva del sector sudeste del cerro, caracterizada por su difícil acceso y por un terreno particularmente complicado. Para ingresar en algunos puntos, los equipos deben realizar descensos con cuerdas mediante técnicas de rapel, en pendientes prácticamente verticales que alcanzan entre 70 y 90 metros.

El clima representa otra dificultad. Cuando la montaña está cubierta, la visibilidad puede reducirse a apenas dos o cinco metros, lo que aumenta los riesgos para quienes participan del operativo y dificulta los recorridos.

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Por eso, la Policía espera una ventana de buen tiempo que permita retomar las tareas en el sector señalado por el registro telefónico. Mientras tanto, los rastrillajes continúan en otros puntos del Ñuñorco, sin que hasta el momento se hayan obtenido resultados sobre el paradero de Moyano.

Fuente La Gaceta