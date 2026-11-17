Clima en Tucumán: martes gris con tormentas aisladas y una máxima de 29 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada marcada por la inestabilidad. Se esperan precipitaciones desde la mañana y un alto porcentaje de humedad en la capital provincial.

El pronóstico del tiempo para este martes 17 de noviembre indica que San Miguel de Tucumán atravesará una jornada inestable y pasada por agua. Según el último reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los tucumanos deberán salir de casa con el paraguas a mano y transitar con precaución.

Durante la mañana, el cielo se presentará mayormente nublado, con probabilidad de tormentas débiles y una temperatura que rondará los 21 grados. Las chances de lluvia para esta franja se ubican entre un 40 y un 70 por ciento, generando una visibilidad regular. Además, el ambiente se sentirá pesado con una humedad del 76 por ciento y vientos que soplarán desde el sector sur a una velocidad leve, de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Para después del mediodía, las condiciones meteorológicas no presentarán grandes mejoras. El parte oficial prevé que continuarán los chaparrones sobre la ciudad. Pese a las precipitaciones intermitentes, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar una temperatura máxima pronosticada de 29 grados, mientras que los vientos rotarán hacia el sector este manteniendo su intensidad (7 a 12 km/h).

Hacia la noche, el clima seguirá inestable aunque el agua dará una leve tregua. La temperatura descenderá hasta ubicarse en torno a los 23 grados y los vientos del este continuarán soplando de manera constante. Para el cierre del día, la probabilidad de lluvia disminuirá, ubicándose en el orden del 10 al 40 por ciento.