Clima en Tucumán: martes muy frío por la mañana y una máxima que llegará a los 17°C El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias, con vientos leves del sector norte y buena visibilidad. El cielo pasará de despejado a algo nublado con el correr de las horas.

Este martes 7 de julio de 2026 se presenta con condiciones típicamente invernales en la ciudad de Tucumán. Según el reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por una amplitud térmica considerable, comenzando con mucho frío y volviéndose un poco más agradable hacia la tarde, todo esto sin probabilidades de precipitaciones.

Para quienes tengan que salir temprano de casa, el abrigo será indispensable. Durante la mañana de hoy, la temperatura rondará apenas los 3°C. Sin embargo, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá que los primeros rayos de sol templen un poco el ambiente. En estas primeras horas, se registrará una humedad elevada del 89%, buena visibilidad y vientos leves del sector norte que soplarán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

¿Cómo estará el tiempo por la tarde y la noche?

Con el correr de las horas, el frío extremo irá cediendo. El parte meteorológico prevé que, para después del mediodía, el cielo se presentará algo nublado. Durante la tarde, se alcanzará la temperatura máxima pronosticada para hoy, que será de 17°C, manteniendo la presencia de vientos del norte con velocidades de 7 a 12 km/h.

Finalmente, hacia la noche, las condiciones se mantendrán estables. La temperatura descenderá progresivamente hasta ubicarse en los 14°C. Los vientos continuarán soplando desde el sector norte con la misma intensidad y, de acuerdo a las estimaciones del SMN, las probabilidades de lluvia se mantendrán nulas para cerrar este martes en la capital tucumana.