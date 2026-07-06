El Registro Civil realizará un operativo especial de documentación del 13 al 17 de julio El Gobierno de Tucumán pondrá en marcha un operativo especial de documentación durante las vacaciones de invierno. La iniciativa se desarrollará del 13 al 17 de julio, de 9 a 13, en el Complejo Belgrano (avenida Sáenz Peña y Lamadrid), con el objetivo de ampliar la atención al público y facilitar la realización de trámites de DNI y pasaporte.

La directora del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, Carolina Bidegorry, explicó que la medida respondió a una decisión del Poder Ejecutivo para acompañar a las familias durante el receso escolar y permitir que niños, adolescentes y adultos regularicen su documentación antes de los viajes y actividades previstas para la segunda mitad del año.

En ese sentido, la funcionaria señaló: “Por instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo nos hemos reunido con el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y hemos dispuesto para la semana que viene un operativo especial de documentación que tiene una doble finalidad: en primer lugar, ampliar los servicios en las vacaciones, cuando la gente quiere aprovechar para hacer sus trámites y, por otro lado, permitir que los chicos puedan actualizar sus documentos. También tenemos en cuenta que después de julio vienen las giras, tanto de hockey como de rugby, las giras de egresados de primaria y secundaria, y es muy importante tener la documentación en regla”.

Asimismo, Bidegorry informó que durante el operativo se podrán gestionar documentos nacionales de identidad y pasaportes, tanto en su modalidad común como exprés.

Al respecto, precisó: “Desde el lunes 13 de julio hasta el viernes 17 de julio, de 9 a 13, en el Complejo Belgrano, vamos a estar con este operativo especial de documentación de vacaciones de invierno. Se van a poder hacer documentos y pasaportes, tanto en su versión común como en su versión exprés”.

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La titular del organismo también destacó que el trámite resultará más ágil para las familias, ya que no será necesario presentar documentación adicional para menores ni para adultos, debido a que la información registral se encuentra digitalizada.

En ese marco, explicó: “Las personas menores de edad no deben llevar ninguna documentación adicional. Tampoco los adultos requieren información adicional. Si es necesario un acta, nosotros la vamos a subir. Recuerden que tenemos todo digitalizado, así que simplemente deben sacar el turno. Es con turno online, para evitar demoras y también porque hace frío”.

En relación con la modalidad de atención, Bidegorry informó que los turnos estarán disponibles desde las 14 de este lunes a través del sitio oficial del Registro Civil, donde se habilitará una sección especial para el operativo, además del sistema habitual de turnos.

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La funcionaria indicó: “Los turnos van a estar disponibles en nuestra página www.regciviltucuman.gob.ar van a estar habilitados los turnos online”.

Por último, recordó que en ninguna dependencia del Registro Civil ni en este operativo se aceptará dinero en efectivo para el pago de los trámites.

Sobre este punto, remarcó:“Tanto en el Registro Civil como en este operativo externo no se acepta efectivo. El pago debe realizarse con tarjeta de crédito, débito, billeteras virtuales o código QR. Las personas que no tengan ninguna de estas opciones recibirán un código para pagar el trámite en Pago Fácil o Rapipago, pero no se recibe dinero en efectivo, ni en este operativo ni en ninguna delegación del Registro Civil”, concluyó.