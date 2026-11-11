Clima en Tucumán: miércoles caluroso con máxima de 33 grados y probables tormentas aisladas El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mañana agradable, pero alerta por un fuerte aumento de la temperatura y posibles precipitaciones débiles durante la tarde. Por la noche, el tiempo tenderá a estabilizarse.

El pronóstico del tiempo para este miércoles 11 de noviembre en la ciudad de San Miguel de Tucumán anticipa una jornada marcada por una gran amplitud térmica y condiciones inestables. De acuerdo con el reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana comenzó con el cielo algo nublado y una temperatura agradable que ronda los 18 grados.

Durante esta primera franja del día el clima se mantendrá estable y sin lluvias. La humedad se ubica en el orden del 62 por ciento, garantizando una buena visibilidad, mientras que los vientos soplan desde el sector suroeste a una velocidad leve, de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Para después del mediodía, el panorama meteorológico cambiará significativamente. El parte del SMN prevé que la nubosidad vaya en aumento hasta cubrir el cielo por completo, dando paso a la probabilidad de tormentas débiles. En este tramo de la tarde se registrará un salto térmico importante, alcanzando una temperatura máxima pronosticada de 33 grados, acompañada por vientos del sector noreste.

Finalmente, hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar y el clima rondará los 26 grados. Los vientos rotarán hacia el sector norte manteniendo su intensidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora, y ya no se esperan lluvias para el cierre de la jornada.