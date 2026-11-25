Clima en Tucumán: miércoles fresco, con lluvias ligeras y cielo cubierto La capital provincial amaneció con 18°C, una humedad del 94% y visibilidad reducida a 5 kilómetros. Se espera una jornada con escasa amplitud térmica y probabilidad de precipitaciones del 100%.

Este miércoles 25 de noviembre comenzó con lluvias ligeras, cielo cubierto casi en su totalidad y una elevada humedad en San Miguel de Tucumán, en una jornada caracterizada por la persistencia del ambiente fresco.

De acuerdo con el reporte meteorológico, la capital tucumana registra una temperatura actual de 18°C bajo condiciones de niebla y una probabilidad de precipitaciones del 100%. La humedad alcanza el 94%, mientras que la visibilidad se encuentra reducida a 5 kilómetros y el viento sopla desde el sector oeste a baja velocidad, cerca de los 9 km/h.

Para el resto del día se prevé escasa amplitud térmica, con registros que oscilarán entre los 18°C y los 19°C y una sensación térmica apenas superior. La combinación del cielo cerrado y los vientos leves del oeste favorecerá que la humedad y la sensación de frescura se mantengan durante toda la jornada.