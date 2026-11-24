El lunes inicia una nueva entrega de Boletos Gratuitos para Jubilados El operativo se extenderá hasta el viernes 4 de diciembre en el Complejo Belgrano, de 7 a 13 horas. Los beneficiarios deberán concurrir con su DNI físico y la distribución se realizará según la terminación del documento.

El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, a través de la Secretaría de Transporte, iniciará el próximo lunes 30 de noviembre la entrega de los Boletos Gratuitos para Jubilados correspondientes al trimestre diciembre, enero y febrero. El operativo se desarrollará en el Complejo Belgrano de San Miguel de Tucumán, de 7 a 13 horas, hasta el viernes 4 de diciembre.

La distribución se organizará de acuerdo con la terminación del DNI de los beneficiarios, según el siguiente cronograma:

– Lunes 30 de noviembre: terminaciones 0 y 1.

– Martes 1 de diciembre: terminaciones 2 y 3.

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– Miércoles 2 de diciembre: terminaciones 4 y 5.

– Jueves 3 de diciembre: terminaciones 6 y 7.

– Viernes 4 de diciembre: terminaciones 8 y 9.

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Los boletos entregados tendrán vigencia hasta el 10 de marzo.

Para retirar el beneficio, los jubilados deberán presentar su DNI físico vigente. En caso de no poder concurrir personalmente, podrán autorizar a otra persona para realizar el trámite, quien también deberá presentar su documento de identidad físico.

Entrega en el interior

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En el interior de la provincia, la distribución también se realizará durante la próxima semana. Cada municipio y comuna será responsable de informar a los beneficiarios las fechas, los horarios y los lugares habilitados para retirar los boletos.

Fuente Comunicación Tucumán