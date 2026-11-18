Clima en Tucumán: miércoles gris, con cielo totalmente cubierto y lluvias ligeras La capital provincial amanece con un 94% de humedad y alta probabilidad de precipitaciones intermitentes. Se espera una jornada templada, con una temperatura máxima que no superará los 26 grados.

El pronóstico del tiempo para este miércoles 18 de noviembre anticipa una jornada netamente gris e inestable en San Miguel de Tucumán. Quienes deban salir temprano de casa se encontrarán con un ambiente pesado, cielo prácticamente tapado y la necesidad ineludible de llevar el paraguas a mano.

El día arrancó con un cielo muy nuboso y una temperatura actual de 19 grados. Las primeras horas de la mañana registran una altísima humedad del 94%, una visibilidad de 9 kilómetros y vientos calmos que soplan a 7 km/h, configurando un escenario propenso a las lloviznas.

Según el reporte meteorológico para el desarrollo de la jornada, la nubosidad dominará el panorama, alcanzando un 92% de cobertura. A diferencia del calor agobiante de otras semanas, se espera un clima más templado: el termómetro oscilará entre una mínima de 18 y una máxima que apenas llegará a los 26 grados, marcando un valor real idéntico a la sensación térmica.

El rasgo distintivo de este miércoles será la inestabilidad. Hay un 58% de probabilidad de precipitaciones, por lo que se prevén lluvias ligeras e intermitentes a lo largo del día. Por su parte, el viento soplará suavemente desde el sector sur, aportando apenas ráfagas leves para acompañar la caída de agua, mientras que la presión atmosférica se ubicará en torno a los 1007 hPa.