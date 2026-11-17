Catalina Rocchia Ferro dejó su cargo como directora del Grupo Los Balcanes La empresa informó que la Mg. Catalina Rocchia Ferro se aleja de sus funciones por motivos estrictamente personales. A partir de ahora, las responsabilidades de dirección serán asumidas por el Directorio y la Gerencia General del grupo.

La Compañía Azucarera Los Balcanes S.A. comunicó que Catalina Rocchia Ferro dejó sus funciones como directora del grupo por motivos estrictamente personales. La decisión fue informada a través de un comunicado oficial difundido por la empresa.

En el mensaje, la compañía expresó su agradecimiento por el compromiso, la dedicación y la labor desarrollada por Rocchia Ferro durante los años en los que ejerció sus funciones.

Asimismo, la firma precisó que, a partir de esta decisión, las responsabilidades de dirección serán asumidas por el Directorio de la compañía y la Gerencia General del grupo.

El comunicado no brindó mayores detalles sobre los motivos de la salida ni especificó si habrá modificaciones en la estructura directiva de la empresa.

De esta manera, la conducción de la Compañía Azucarera Los Balcanes continuará bajo la responsabilidad de sus órganos de dirección y gestión, según lo informado oficialmente.