Clima en Tucumán: miércoles inestable, con lluvias aisladas y una máxima de 22 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada pasada por agua para este 29 de julio. Las probabilidades de precipitaciones se mantendrán durante la mañana y la tarde, con vientos moderados del sector norte.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán indica que este miércoles 29 de julio estará marcado por la inestabilidad. Durante la mañana, el cielo se presentará con lluvias aisladas y la temperatura rondará los 14 grados.

De acuerdo al reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la probabilidad de precipitaciones para las primeras horas del día oscila entre un 40 y un 70 por ciento. Además, se registrarán vientos del sector norte soplando a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La visibilidad será regular, afectada en parte por un elevado índice de humedad que alcanzará el 86 por ciento.

El tiempo para la tarde y la noche

Las condiciones no presentarán grandes mejoras hacia la segunda mitad de la jornada. El parte oficial prevé que, después del mediodía, las lluvias aisladas continuarán siendo las protagonistas, mientras que la temperatura alcanzará su punto máximo con 22 grados. Los vientos, siempre del norte, disminuirán levemente su intensidad para ubicarse entre los 13 y 22 km/h.

Finalmente, para la noche tucumana, se espera que el termómetro descienda hasta los 16 grados. Las probabilidades de lluvia bajarán considerablemente al 10 por ciento, manteniendo la brisa constante del sector norte a velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.