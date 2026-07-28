Bomberos Voluntarios plantearon sus necesidades al Gobierno provincial El ministro Eugenio Agüero Gamboa recibió a representantes de distintas federaciones para analizar seguros, subsidios, equipamiento y la aplicación de la Ley 9.039.

Durante la jornada de este martes, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, recibió en su despacho a representantes de distintas federaciones y asociaciones de Bomberos Voluntarios para abordar temas vinculados a seguros, subsidios y equipamiento.

El titular de la cartera de Seguridad señaló: “Recibimos a los Bomberos Voluntarios de la provincia, representados por dos federaciones y asociaciones, con quienes dialogamos sobre los seguros de los vehículos y del personal por accidentes, cobertura con la que ya cuentan gracias a las gestiones del gobernador Osvaldo Jaldo”.

Además, explicó: “También abordamos la situación de los subsidios destinados a la compra de equipamiento. Si bien reciben aportes de los gobiernos provincial, municipales y comunales, este año aún no percibieron el subsidio nacional, por lo que solicitaron al gobernador la posibilidad de adelantar el aporte provincial”.

Agüero Gamboa también destacó el trabajo que realizan a diario los Bomberos Voluntarios y reafirmó el acompañamiento del Gobierno provincial al servicio que prestan en toda la provincia.

Por su parte, la presidenta de la Federación del Norte de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Tucumán, Lourdes Fernández Poblete, expresó: “Hace varios años recibimos un subsidio destinado al seguro del personal y de los vehículos. Además, nos otorgaban un monto específico para la compra de equipamiento. Agradecemos la predisposición del ministro para dialogar”.

Finalmente, Hernán Rodríguez Salazar, representante de la Federación 3 de Julio de Bomberos Voluntarios, manifestó: “Le presentamos nuestras propuestas al ministro y, en las próximas semanas, esperamos recibir una respuesta sobre la Ley 9.039. Confiamos en que sea favorable en lo referido a la compra de equipamiento, los subsidios y la obra social”.

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