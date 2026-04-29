Clima en Tucumán: miércoles sin lluvias, con una mañana fría de 9°C y una tarde agradable El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada típicamente otoñal en la capital provincial. El abrigo será necesario temprano, pero las condiciones mejorarán hacia la tarde con una máxima de 20°C y cielo estable.

Para este miércoles 29 de abril, el pronóstico del tiempo para San Miguel de Tucumán indica una jornada con gran amplitud térmica y condiciones climáticas muy estables. De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el paraguas podrá quedarse en casa, ya que no se prevén precipitaciones en todo el día.

El otoño se hará sentir con fuerza durante las primeras horas, por lo que será indispensable salir bien abrigado, aunque la tarde promete ser muy agradable para quienes tengan que circular por la ciudad.

El pronóstico detallado para este miércoles

Mañana fría y húmeda: En las primeras horas de la jornada, el frío será el protagonista con una temperatura mínima de 9°C . La humedad promediará un alto 86% , acompañada de vientos leves del sector noroeste a 8 km/h. Hacia la media mañana, las condiciones se mantendrán sin lluvias, la humedad descenderá levemente al 80% y el viento rotará hacia el suroeste manteniendo la misma intensidad.

En las primeras horas de la jornada, el frío será el protagonista con una temperatura mínima de . La humedad promediará un alto , acompañada de vientos leves del sector noroeste a 8 km/h. Hacia la media mañana, las condiciones se mantendrán sin lluvias, la humedad descenderá levemente al 80% y el viento rotará hacia el suroeste manteniendo la misma intensidad. Tarde agradable: Para después del mediodía, el termómetro irá en un paulatino ascenso hasta alcanzar su tope. La temperatura máxima pronosticada es de 20°C , ofreciendo un clima ideal. Los vientos soplarán desde el sur a una velocidad de 11 km/h y, al igual que en la mañana, no se contemplan precipitaciones.

Para después del mediodía, el termómetro irá en un paulatino ascenso hasta alcanzar su tope. La temperatura máxima pronosticada es de , ofreciendo un clima ideal. Los vientos soplarán desde el sur a una velocidad de 11 km/h y, al igual que en la mañana, no se contemplan precipitaciones. Noche en calma: Hacia el cierre del día, la temperatura volverá a descender paulatinamente. No se registrarán lluvias y el miércoles se despedirá con vientos muy leves del sector noroeste a tan solo 7 km/h.