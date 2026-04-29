Detuvieron a un supuesto delivery de una aplicación por tener un ladrillo de cocaína Luego de un breve seguimiento a distancia, el sospechoso fue interceptado en calle William Blake y Próspero Mena.

El oficial principal Epifanio Barboza, jefe de Compania de Patrulla Motorizada Capital se refirió al procedimiento que culminó con un importante decomiso de drogas durante un operativo preventivo en la tarde de este martes.

“Se dispuso diferentes operativos en distintos puntos de la capital. Es así como, en horas de la tarde, un equipo de Motorista perteneciente a esta División Especial realizaba recorridos preventivos cuando al llegar a William Bliss, altura 1500 los efectivos observaron una motocicleta de baja cilindrada que tenía su placa dominical ilegible, lo que motivó un control de rutina. Cabe destacar que el conductor vestía ropa de la aplicación de repartos “Pedidos Ya” y al percatarse de la presencia policial, aceleró la marcha del vehículo”, precisó Barboza.

Luego de un breve seguimiento a distancia, el sospechoso fue interceptado en calle William Blake y Próspero Mena, “esta persona deja abandonado el vehículo, pero a pocos metros es aprehendido; a posterior el personal policial realizó un palpado preventivo de armas y al revisar el bolso, a simple vista, se observa un ladrillo prensado, de lo que podría ser una sustancia prohibida”, agregó el oficial principal.

Luego de informar a la UFINAR, personal de DIDROP Capital realizó las pruebas de campo que resultaron positivas para cocaína con un pesaje de 1070 gramos de cocaína; en consecuencia, tomó intervención el Juzgado Federal N°1.

MIRA TAMBIÉN Llamarán a licitación nacional si no mejora el servicio de transporte público en Tucumán

En tanto, el conductor del vehículo se encuentra a disposición de la Justicia, en tanto el rodado y la droga quedaron secuestrados.

Fuente Comunicación Tucumán