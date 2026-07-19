Clima en Tucumán: un domingo fresco y con una máxima de 17°C El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable y con muy poca amplitud térmica. Se espera un día con humedad constante, cielo tranquilo y vientos leves, ideal para organizar los planes del fin de semana sin preocuparse por el paraguas.

El pronóstico del tiempo para este domingo 19 de julio en San Miguel de Tucumán anticipa una jornada de temperaturas frescas y condiciones meteorológicas sumamente parejas. De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los tucumanos vivirán un cierre de fin de semana libre de precipitaciones, donde la temperatura oscilará en una franja muy estrecha: la mínima se ubicó en los 14°C y la máxima trepará apenas hasta los 17°C.

Humedad y brisa leve por la mañana

Durante las primeras horas de este domingo y avanzando hacia la media mañana, el reporte del SMN indica que el clima se mantendrá completamente estable. No hay precipitaciones a la vista, por lo que se podrá transitar sin inconvenientes.

El ambiente se caracterizará por mantener una humedad promedio del 72%, acompañado por vientos muy leves provenientes del sector suroeste, que soplarán a una velocidad de entre 7 y 8 kilómetros por hora.

Tarde y noche sin sobresaltos

Para después del mediodía y durante toda la franja vespertina, el panorama no presentará grandes modificaciones. El organismo prevé que el tiempo continúe sin lluvias, mientras que los vientos rotarán ligeramente hacia el sector sur, manteniendo su suavidad a 8 km/h.

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Hacia el final de la jornada dominical, la noche tucumana seguirá exactamente la misma tendencia: nulas probabilidades de caída de agua y el retorno de los vientos leves desde el suroeste, cerrando un domingo fresco y tranquilo, ideal para disfrutar puertas adentro o con un buen abrigo ligero.