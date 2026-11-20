Clima en Tucumán: viernes con cielo cubierto y una máxima de 31 grados La capital provincial amaneció con 18°C, alta humedad y visibilidad reducida, pero la temperatura ascenderá con el correr de las horas. Se espera una tarde cálida y pesada, con baja probabilidad de lluvias.

El pronóstico del tiempo para este viernes 20 de noviembre anticipa un marcado ascenso de la temperatura en San Miguel de Tucumán, en una jornada que estará dominada por el cielo completamente cubierto y el calor.

La mañana arrancó en la capital provincial con 18 grados, algo de nubes y una humedad elevada del 94%. En las primeras horas del día también se registra una visibilidad reducida a 6 kilómetros y vientos leves que soplan a 7 km/h.

Con el correr de la jornada, las nubes ganarán terreno hasta cubrir por completo el cielo tucumano, mientras que el termómetro trepará hasta alcanzar una máxima de 31°C, con una sensación térmica estimada en 30°C. La combinación del ambiente cálido y nublado podría generar una sensación pesada, especialmente durante la tarde.

En cuanto al resto de las variables meteorológicas, se prevé que la humedad baje a niveles moderados, la presión atmosférica se mantenga estable y el viento sople de manera leve desde el sector sur sureste. Por su parte, la probabilidad de precipitaciones se ubica en un 21%.