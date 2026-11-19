Detuvieron a un hombre acusado de abuso sexual contra dos menores Un equipo de la División Patrulla Motorizada Concepción aprehendió este miércoles a un hombre acusado de abuso sexual contra dos menores de edad.

Mientras hacían recorridos preventivos, los motoristas fueron trasladados a calles Italia y Las Heras de esta ciudad, donde un grupo de personas mantenía reducido al hombre. El denunciante manifestó que minutos antes había tocado de manera deliberada las partes íntimas de su hija y compañera de la escuela, ambas menores de edad. Por ello, el hombre fue aprehendido y trasladado a la Comisaría Concepción.

Las autoridades de la Unidad Fiscal de Integridad Sexual y Violencia de Género N° 2 del Centro Judicial Concepción dispusieron que el hombre, de 43 años, continúe aprehendido por abuso sexual.

Fuente Comunicación Tucumán