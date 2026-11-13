Clima en Tucumán: viernes sofocante con una máxima de 36 grados y tormentas El Servicio Meteorológico Nacional anticipa otra jornada de calor extremo en la capital provincial. Para la tarde se esperan precipitaciones y ráfagas de viento de hasta 31 km/h.

El pronóstico del tiempo para este viernes 13 de noviembre anticipa una nueva jornada verdaderamente sofocante en San Miguel de Tucumán. Según el último reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los tucumanos deberán prepararse para un día marcado por las altas temperaturas y la inestabilidad.

Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura que ya desde temprano se hará sentir y rondará los 30 grados. En esta primera franja del día, los vientos soplarán desde el sector noreste a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La visibilidad será buena y la humedad se ubicará en torno al 68 por ciento, con una probabilidad de lluvia de apenas el 10 por ciento.

Sin embargo, para después del mediodía, el panorama cambiará y el calor alcanzará su punto máximo. La temperatura pronosticada trepará hasta los 36 grados, convirtiendo a la ciudad en un horno. A su vez, la nubosidad irá en aumento hasta cubrir el cielo y se espera el desarrollo de tormentas débiles. Además, los vientos del noreste incrementarán su intensidad, con ráfagas estimadas entre los 23 y 31 km/h.

Hacia la noche, el alivio tardará en llegar. El clima seguirá pesado, con el termómetro rondando los 30 grados, y los vientos volverán a calmarse oscilando entre los 13 y 22 kilómetros por hora. La inestabilidad se mantendrá presente para el cierre de la jornada, con una probabilidad de lluvias que rondará entre el 10 y el 40 por ciento.