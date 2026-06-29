Clima hoy en Tucumán: el pronóstico del tiempo para este lunes 29 de junio de 2026 La capital provincial arranca la semana con una jornada muy fría, con una máxima que apenas llegará a los 13°C. Según el parte oficial, no se esperan lluvias a lo largo de todo el día.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Miguel de Tucumán indica que este lunes 29 de junio se presenta con un ambiente típicamente invernal para el comienzo de la semana. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7°C y una máxima que apenas trepará hasta los 13°C.

De acuerdo con el parte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones climáticas se mantendrán estables y sin caída de agua. Los vientos promediarán una velocidad de 7 km/h, mientras que la humedad general será alta, ubicándose en el orden del 83%.

Cómo estará el tiempo durante la mañana

El reporte del SMN detalla que en las primeras horas de este lunes no se anuncian lluvias. En este arranque de jornada, la humedad se posiciona en el 83% y se perciben vientos leves de 7 km/h provenientes del sector norte.

En tanto, para la media mañana, el escenario se mantendrá estable y libre de precipitaciones. La humedad experimentará un leve descenso hasta situarse en el 81%, acompañada por vientos muy suaves de 5 km/h que rotarán hacia el suroeste.

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El pronóstico para la tarde y la noche

Hacia la tarde, las condiciones seguirán siendo marcadas por el frío pero sin inestabilidad. Para esta franja horaria no se contemplan precipitaciones y el organismo anticipa vientos leves de 7 km/h soplando desde el sector sur.

Finalmente, para el cierre de la jornada, la noche tucumana mantendrá la misma tendencia: no hay lluvias previstas y el lunes se despedirá con vientos de 5 km/h provenientes del suroeste, consolidando un inicio de semana con temperaturas bajas pero cielo estable en la ciudad.